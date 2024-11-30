30.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 21 тур
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-3-1-1-2
1
Фролкин
2
Черов
5
Стежко
44
Чичинадзе
5
Мусалов
50
Фищенко
40
Безчаснюк
99
Акбашев
57
Кротов
23
Никифоров
25
Уридия
4-1-1-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
38
Захаров
45
Теняев
44
Корнюшин
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
88
Агеян
97
Пасевич
7
Перченок
57
Кротов
15
Хабалов
15
Хабалов
57
Кротов
45
Теняев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
45
Теняев
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Гуренко
Остались в запасе
Черноморец
Уфа
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Черноморец - Уфа
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Уфы», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»