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  • «Черноморец» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Черноморец» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 12:50
Черноморец
30.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
50' А. Теняев (АГ)
14' А. Гуренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Фролкин
2
Черов
5
Стежко
44
Чичинадзе
5
Мусалов
50
Фищенко
40
Безчаснюк
99
Акбашев
57
Кротов
23
Никифоров
25
Уридия
4-1-1-3-1
1
Баклов
89
Стоцкий
38
Захаров
45
Теняев
44
Корнюшин
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
88
Агеян
97
Пасевич
7
Перченок
57
Кротов
15
Хабалов
15
Хабалов
57
Кротов
45
Теняев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
45
Теняев
20
Мацхарашвили
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Гуренко
Остались в запасе
Черноморец
Уфа
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Черноморец - Уфа
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Уфы», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Уфа»

«Черноморец» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Черноморец
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