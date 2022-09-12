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    Экс-вратарь сборной Бразилии рассказал, хочет ли Фернандес вернуться в ЦСКА

    Бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

    «Марио всегда был очень рад находиться в России. Насколько я знаю, у Фернандеса есть намерение вернуться в ЦСКА. Не знаю точно, не разговаривал с ним в последнее время. Но точно знаю, что Марио очень хочет вернуться в Россию», – сказал Луис.

    • 31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
    • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      Romeo 123 6 минут назад

      Всем понятно почему он приостановил карьеру, и не надо триндеть гнать таких

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