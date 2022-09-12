Экс-вратарь сборной Бразилии рассказал, хочет ли Фернандес вернуться в ЦСКА

Бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Марио всегда был очень рад находиться в России. Насколько я знаю, у Фернандеса есть намерение вернуться в ЦСКА. Не знаю точно, не разговаривал с ним в последнее время. Но точно знаю, что Марио очень хочет вернуться в Россию», – сказал Луис.