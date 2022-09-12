Экс-вратарь сборной Бразилии рассказал, хочет ли Фернандес вернуться в ЦСКА

Бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
«Марио всегда был очень рад находиться в России. Насколько я знаю, у Фернандеса есть намерение вернуться в ЦСКА. Не знаю точно, не разговаривал с ним в последнее время. Но точно знаю, что Марио очень хочет вернуться в Россию», – сказал Луис.
- 31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»