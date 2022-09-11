Новый рекорд РПЛ – число тренерский отставок после 9 туров: после увольнения Талалаева их 7

10 сентября «Ахмат» проиграл дома «Пари НН» 1:3. Почти сразу же после матча пошли слухи, что Андрей Талалаев может лишиться рабочего места в «Ахмате».

11 сентября: «Ахмат» уволил Талалаева.

При каких обстоятельствах «Ахмат» уволил Талалаева

После 9-го тура РПЛ «Ахмат» идет в середине турнирной таблицы. Статистика клуба на старте сезона: 3 победы, 2 ничьих и 4 поражения (2 из которых – от «Сочи» и ЦСКА). И на этом моменте «Ахмат» решился на смену тренера. На сайте вышло короткое заявление:

«Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера.

Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев».

С начало чемпионата России-2022/23 произошло 7 тренерских увольнений – и это рекорд

Зафиксируем:

• 4-й тур. «Урал» попрощался с Игорем Шалимовым. Президент «Урала» сказал, что все дело в результатах. Сразу же после этого клуб назначил Виктора Гончаренко.

• 4-й тур. Примерно в то же время «Химки» попрощались с Сергеем Юраном. История мутная – никто так и не понял причины его отставки. Но уже в «Химках» допускают его возвращение.

• 5-й тур. «Торпедо» уволило Александра Бородюка. Тот попрощался с клубом нежно: «Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо», футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Клуб «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Желаю ему удачи, развития и новых побед!»

• 7-й тур. «Химки» уволили Николая Писарева, пришедшего вместо Сергея Юрана, и назначили Спартака Гониева.

• 8-й тур. «Локомотив» отправил в отставку Марвина Комппера, который фактически руководил командой. На его место руководители клуба окончательно утвердили Йозефа Циннбауэра и заявили, что сейчас «Локо» будет играть в абсолютно другой футбол.

• 8-й тур. «Факел» уволил Олега Василенко. Позже защитник команды Кирилл Суслов сказал: «Мы всей командой просили оставить Олега Петровича. Но решение уже было принято. Никто об этом не знал – нас поставили перед фактом. Это было шоком».

• 9-й тур. «Ахмат» уволил Талалаева.

И это рекорд по отставкам в РПЛ за 9 туров. Максимальное число тренерский увольнений за сезон было в сезоне-2013/14 – 17. Клубы Премьер-лиги сейчас даже опережают график.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Ахмата», официальный сайт «Локомотива»