Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Новый рекорд РПЛ – число тренерский отставок после 9 туров: после увольнения Талалаева их 7

    10 сентября «Ахмат» проиграл дома «Пари НН» 1:3. Почти сразу же после матча пошли слухи, что Андрей Талалаев может лишиться рабочего места в «Ахмате».

    11 сентября: «Ахмат» уволил Талалаева.

    При каких обстоятельствах «Ахмат» уволил Талалаева

    После 9-го тура РПЛ «Ахмат» идет в середине турнирной таблицы. Статистика клуба на старте сезона: 3 победы, 2 ничьих и 4 поражения (2 из которых – от «Сочи» и ЦСКА). И на этом моменте «Ахмат» решился на смену тренера. На сайте вышло короткое заявление:

    «Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера.

    Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев».

    С начало чемпионата России-2022/23 произошло 7 тренерских увольнений – и это рекорд

    Зафиксируем:

    • 4-й тур. «Урал» попрощался с Игорем Шалимовым. Президент «Урала» сказал, что все дело в результатах. Сразу же после этого клуб назначил Виктора Гончаренко.

    • 4-й тур. Примерно в то же время «Химки» попрощались с Сергеем Юраном. История мутная – никто так и не понял причины его отставки. Но уже в «Химках» допускают его возвращение.

    • 5-й тур. «Торпедо» уволило Александра Бородюка. Тот попрощался с клубом нежно: «Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо», футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Клуб «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Желаю ему удачи, развития и новых побед!»

    • 7-й тур. «Химки» уволили Николая Писарева, пришедшего вместо Сергея Юрана, и назначили Спартака Гониева.

    • 8-й тур. «Локомотив» отправил в отставку Марвина Комппера, который фактически руководил командой. На его место руководители клуба окончательно утвердили Йозефа Циннбауэра и заявили, что сейчас «Локо» будет играть в абсолютно другой футбол.

    • 9-й тур. «Ахмат» уволил Талалаева.

    И это рекорд по отставкам в РПЛ за 9 туров. Максимальное число тренерский увольнений за сезон было в сезоне-2013/14 – 17. Клубы Премьер-лиги сейчас даже опережают график.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Ахмата», официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Бывалый1488 17 минут назад

      РЖД конечно позорище. Убивают клуб на глазах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 минут назад

      Ждём перемены у Динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      Князев 58 минут назад

      Уже 8 отставок. В локомотиве надо гнать всю команду руководителей. Всех немцев и жидов.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11