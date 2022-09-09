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  • Семин: «Большинство наших тренеров могут тренировать топ-клубы Европы»

Семин: «Большинство наших тренеров могут тренировать топ-клубы Европы»

9 сентября 2022, 20:02
6

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин считает, что российские тренеры смогли бы работать в топ-клубах Европы.

«Очень много есть российских тренеров, которые могут работать в Европе — потенциал есть.

Сергей Семак? Я же говорю — у многих! Большинство из наших отечественных специалистов могут тренировать топ-клубы Европы, но их туда не возьмут!» – сказал Семин.

  • Семин без работы с прошлого года, когда покинул «Ростов».
  • В Европе сейчас тренирует Станислав Черчесов (венгерский «Ференцварош»).
  • Семак выиграл с «Зенитом» 4 сезона РПЛ подряд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (6)
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paracetamol
1662745444
Российские тренеры смогли бы работать в топ-клубах Европы из Сан-Марино, Андорры, Люксембурга и Лихтенштейна - сказал ЮрШпалыч.
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(Меня за банили)
1662746201
Особенно Сережа!
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Xiko
1662746947
у Федотова мне кажется получилось бы в Европе.
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Plyash
1662747880
Сёмин,похоже,покурил накануне.Плюс старческий маразм.
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НикКин
1662749837
Тренировать могут а вот результат будет вот в чем вопрос ))
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