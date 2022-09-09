Семин: «Большинство наших тренеров могут тренировать топ-клубы Европы»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин считает, что российские тренеры смогли бы работать в топ-клубах Европы.
«Очень много есть российских тренеров, которые могут работать в Европе — потенциал есть.
Сергей Семак? Я же говорю — у многих! Большинство из наших отечественных специалистов могут тренировать топ-клубы Европы, но их туда не возьмут!» – сказал Семин.
- Семин без работы с прошлого года, когда покинул «Ростов».
- В Европе сейчас тренирует Станислав Черчесов (венгерский «Ференцварош»).
- Семак выиграл с «Зенитом» 4 сезона РПЛ подряд.
Источник: «РБ Спорт»