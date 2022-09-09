Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семин: «Большинство наших тренеров могут тренировать топ-клубы Европы»

    Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин считает, что российские тренеры смогли бы работать в топ-клубах Европы.

    «Очень много есть российских тренеров, которые могут работать в Европе — потенциал есть.

    Сергей Семак? Я же говорю — у многих! Большинство из наших отечественных специалистов могут тренировать топ-клубы Европы, но их туда не возьмут!» – сказал Семин.

    • Семин без работы с прошлого года, когда покинул «Ростов».
    • В Европе сейчас тренирует Станислав Черчесов (венгерский «Ференцварош»).
    • Семак выиграл с «Зенитом» 4 сезона РПЛ подряд.

    Новости по теме
    Семин описал игру Хвичи в матче с «Ливерпулем» одним словом 2
    Семин отреагировал на новость о возможном возвращении в «Локомотив» 1
    Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Семина. Чемпионат деградировал, он снова актуален» 18
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +588

      Xiko 2 минуты назад

      у Федотова мне кажется получилось бы в Европе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Павлюченко9 9 минут назад

      Семак, Карпин, может даже и Кержаков способны очень хорошо себя показать за границей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      (Меня за банили) 15 минут назад

      Особенно Сережа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17021

      paracetamol 27 минут назад

      Российские тренеры смогли бы работать в топ-клубах Европы из Сан-Марино, Андорры, Люксембурга и Лихтенштейна - сказал ЮрШпалыч.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11