Семин: «Большинство наших тренеров могут тренировать топ-клубы Европы»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других клубов Юрий Семин считает, что российские тренеры смогли бы работать в топ-клубах Европы.

«Очень много есть российских тренеров, которые могут работать в Европе — потенциал есть.

Сергей Семак? Я же говорю — у многих! Большинство из наших отечественных специалистов могут тренировать топ-клубы Европы, но их туда не возьмут!» – сказал Семин.