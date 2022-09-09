Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты

Завершились еще пять матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
Омония (Кипр) – Шериф (Молдавия) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Аканби, 2; 0:2 – Атимвен (с пенальти), 54; 0:3 – Диоп, 76.
Лига Европы. Группа F. 1-й тур
Лацио (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 4:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Альберто, 4; 2:0 – Андерсон, 15; 3:0 – Весино, 28; 4:0 – Весино, 63; 4:1 – Хименес (с пенальти), 69; 4:2 – Хименес, 88.
Штурм (Австрия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Эмегха, 8.
Удаление: Хирлендер, 73 – нет.
Лига Европы. Группа G. 1-й тур
Фрайбург (Германия) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (2:1)
Голы: Грифо (с пенальти), 7; 2:0 – Доан, 15; 2:1 – Вешович, 39.
Нант (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мохамед, 32; 1:1 – Мутуссами (в свои ворота), 50; 2:1 – Гессан, 90+3.