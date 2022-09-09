Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова победил «Трабзонспор», «Монако» Головина обыграл «Црвену Звезду»

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» и «Монако» добыли победы.

Команда Станислава Черчесова дома переиграла турецкий «Трабзонспор» – 3:2.

Монегаски с Александром Головиным в составе в гостях взяли верх над «Црвеной Звездой» – 1:0.

Лига Европы. Группа H. 1-й тур

Ференцварош (Венгрия) – Трабзонспор (Турция) – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Нгуэн, 5; 2:0 – Траоре, 29; 2:1 – Гомес, 39; 3:1 – Нгуэн (с пенальти), 44; 3:2 – Бозок, 71.

Удаление: Цивич, 16 – нет.

Црвена Звезда (Сербия) – Монако (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эмболо (с пенальти), 74.

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