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    «Ждали от «Спартака» более активной игры». Семак – о победе «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матчи со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

    «Что сказал игрокам в перерыве? Невозможно что-либо сказать, чтобы исправить реализацию. Надо было играть так же агрессивно, и рано или поздно мы должны были забить. Что и сделали позже. Волевые победы вдвойне приятны.

    Сегодня у «Спартака» была запредельная мотивация. Как и большинство матчей в чемпионате, соперник ждал нашей ошибки, чтобы убежать в контратаку. В первом тайме ждали более активной игры. Думали, что «Спартак» будет больше прессинговать и больше идти вперед. У нынешнего «Спартака» это сильное качество», – сказал Семак.

    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • Московская команда не может выиграть у петербуржцев с 2017 года.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 22:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      спартак ссыкуны

      0
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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 6 часов назад

      Действительно, проигравшие выглядели весьма неубедительно. В момент решающего гола, словно обречённые, защитники и вратарь завороженно смотрели футбол.

      1
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      Рейтинг: +17251

      житель СПб 7 часов назад

      Вежливо, корректно. Действительно, ждали большего, чем 2 удара в ворота...

      0
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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 7 часов назад

      Жаль нет статистки сколько раз хряки до чужой штрафной добежали. А вот Зениту она не нужна - они оттуда и не выходили!

      1
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      Рейтинг: +1639

      22 raza chemp > paracetamol 7 часов назад

      9 бразилов и один колумбиец, где ты там выкидышей из смены увидел?

      1
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      Рейтинг: +39114

      Project Бабангида 7 часов назад

      на лукойле 95й , 76м разбавили. пердит но не едет

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      Рейтинг: +17251

      житель СПб > Project Бабангида 7 часов назад

      Я никогда на Лукойле не заправляюсь. Корейские и японские машины на его бензине очень плохо едут.

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > житель СПб 7 часов назад

      Мне кажется, нормально едут)Что же посоветуете?)

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      Рейтинг: +32857

      VVM1964 > Toomans 7 часов назад

      Патриотично - на "газпромнефте" )))

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > VVM1964 7 часов назад

      Ирония защитана!

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      Рейтинг: +17251

      житель СПб > VVM1964 6 часов назад

      Патриотично! Но не намного лучше, чем Лукойл.

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      Рейтинг: +17251

      житель СПб > Toomans 6 часов назад

      Раньше - пользовал Шелл, а сейчас безальтернативно - Кириши. По ним есть точная информация о качестве. И проверено многими годами и разными двигателями.

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      Рейтинг: +15893

      Barmaleushka > VVM1964 6 часов назад

      Годный бенз кстати . По мне , так лучше алеперовского . Есть видосы , где тестят топливо различных производителей , Г-п и Ш-л - номинанты на "золото" , остальные в той или иной степени шлак .

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