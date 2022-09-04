«Ждали от «Спартака» более активной игры». Семак – о победе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матчи со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ.

«Что сказал игрокам в перерыве? Невозможно что-либо сказать, чтобы исправить реализацию. Надо было играть так же агрессивно, и рано или поздно мы должны были забить. Что и сделали позже. Волевые победы вдвойне приятны.

Сегодня у «Спартака» была запредельная мотивация. Как и большинство матчей в чемпионате, соперник ждал нашей ошибки, чтобы убежать в контратаку. В первом тайме ждали более активной игры. Думали, что «Спартак» будет больше прессинговать и больше идти вперед. У нынешнего «Спартака» это сильное качество», – сказал Семак.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1.

Московская команда не может выиграть у петербуржцев с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение