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    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

    В центральном матче восьмого тура «Спартак» принимал «Зенит» и проиграл. В первом тайме игра шла, и «Спартак» даже вел со счетом 1:0. Но все испортила вторая половина встречи.

    Что было со «Спартаком» во втором тайме

    Расписываем ключевые действия в буллитах:

    • 48-я минута – Деян Ловрен воспользовался суматохой в штрафной «Спартака» и сравнял счет.

    • 52-я минута – Руслана Литвинова увезли из-за травмы. Он неудачно приземлился за мгновение до гола Ловрена и не смог продолжить матч.

    • 60-я минута – Андрей Мостовой классным ударом вывел «Зенит» вперед.

    • 64-я минута – Кристофер Мартинс получил травму – его увезли с поля.

    У «Спартака» редко получаются вторые таймы с «Зенитом» в РПЛ

    Берем последние пять сезонов РПЛ и получаем наглядную статистику, что «Спартаку» не везет во вторых таймах в матчах с «Зенитом».

    Сезон-2021/22:

    • 1-й матч (1:7) – получил три во втором тайме;
    • 2-й матч (1:1) – упустил победу на 91-й минуте.

    Сезон-2020/21:

    • 1-й матч (1:1) – получил гол во втором тайме, еле спасся на 86-й минуте;
    • 2-й матч (1:3) – получил два гола во втором тайме (один – от Дзюбы) и упустил ничью.

    Сезон-2019/20:

    • 1-й матч (0:1) – пропустил гол в первом тайме и ничего не сделал во втором;
    • 2-й матч (0:1) – пропустил гол в первом тайме и ничего не сделал во втором.

    Сезон-2018/19:

    • 1-й матч (0:0) – ровная игра;
    • 2-й матч (1:1) – игра была решена в первом тайме, «Спартак» был чуть ярче, но все равно не победил.

    Сезон-2017/18:

    • 1-й матч (1:5) – получил три гола во втором тайме;
    • 2-й матч (3:1) – единственный матч за 5 лет, когда «Спартак» обыграл «Зенит» и даже забил во второй половине встречи.

    Какие факты вокруг победы «Зенита» есть сейчас

    Во-первых, «Спартак» продолжает безвыигрышную серию в матчах с «Зенитом». Во всех официальных турнирах она доползла до отметки в 11 матчей.

    Во-вторых, «Зенит» продолжает беспроигрышную серию в матчах с московскими командами. Она сейчас составляет 18 матчей: 13 побед и 5 ничьих.

    В-третьих, «Зенит» укрепился на позиции единоличного лидера турнирной таблицы РПЛ.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: телеграм-канал «Зенита»

    Источник: Бомбардир

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    04.09.2022 22:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32715

      oyabun 7 часов назад

      Вопрос был не в том, выиграет ли Зенит? А в том, с какими счётом на этот раз проиграет Спартак. И я рад, что не с разгромным.

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      Рейтинг: +2009

      моэм 7 часов назад

      И так 8 раз подряд ???... тут скорее всего яйца мешают хорошо станцевать ... Спартак из СССР и начала РПЛ , даже находясь в конце таблицы и проигрывая середнякам , в таких принципиальных матчах всегда нагибал и Динамо Киев и ЦСКА .и всех " заклятых друзей " .

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      Рейтинг: +17002

      paracetamol 8 часов назад

      10-е место все ближе!

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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 8 часов назад

      с такой защитой и Промесом только команды второй половины можно обыгрывать

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      Рейтинг: +6159

      порт 8 часов назад

      Два удара в створ ворот, это дно.

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