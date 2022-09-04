«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

В центральном матче восьмого тура «Спартак» принимал «Зенит» и проиграл. В первом тайме игра шла, и «Спартак» даже вел со счетом 1:0. Но все испортила вторая половина встречи.

Что было со «Спартаком» во втором тайме

Расписываем ключевые действия в буллитах:

• 48-я минута – Деян Ловрен воспользовался суматохой в штрафной «Спартака» и сравнял счет.

• 52-я минута – Руслана Литвинова увезли из-за травмы. Он неудачно приземлился за мгновение до гола Ловрена и не смог продолжить матч.

• 60-я минута – Андрей Мостовой классным ударом вывел «Зенит» вперед.

• 64-я минута – Кристофер Мартинс получил травму – его увезли с поля.

У «Спартака» редко получаются вторые таймы с «Зенитом» в РПЛ

Берем последние пять сезонов РПЛ и получаем наглядную статистику, что «Спартаку» не везет во вторых таймах в матчах с «Зенитом».

Сезон-2021/22:

1-й матч (1:7) – получил три во втором тайме;

2-й матч (1:1) – упустил победу на 91-й минуте.

Сезон-2020/21:

1-й матч (1:1) – получил гол во втором тайме, еле спасся на 86-й минуте;

2-й матч (1:3) – получил два гола во втором тайме (один – от Дзюбы) и упустил ничью.

Сезон-2019/20:

1-й матч (0:1) – пропустил гол в первом тайме и ничего не сделал во втором;

2-й матч (0:1) – пропустил гол в первом тайме и ничего не сделал во втором.

Сезон-2018/19:

1-й матч (0:0) – ровная игра ;

; 2-й матч (1:1) – игра была решена в первом тайме, «Спартак» был чуть ярче, но все равно не победил.

Сезон-2017/18:

1-й матч (1:5) – получил три гола во втором тайме;

2-й матч (3:1) – единственный матч за 5 лет, когда «Спартак» обыграл «Зенит» и даже забил во второй половине встречи.

Какие факты вокруг победы «Зенита» есть сейчас

Во-первых, «Спартак» продолжает безвыигрышную серию в матчах с «Зенитом». Во всех официальных турнирах она доползла до отметки в 11 матчей.

Во-вторых, «Зенит» продолжает беспроигрышную серию в матчах с московскими командами. Она сейчас составляет 18 матчей: 13 побед и 5 ничьих.

В-третьих, «Зенит» укрепился на позиции единоличного лидера турнирной таблицы РПЛ.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Зенита»