«Через Путина возможно решить вопрос. Он не откажет». Бояринцев – о Fan ID

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что обращение к президенту России Владимиру Путину может привести к отмене системы Fan ID.

«Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть.

Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос.

Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», – сказал Бояринцев.