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    «Через Путина возможно решить вопрос. Он не откажет». Бояринцев – о Fan ID

    Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что обращение к президенту России Владимиру Путину может привести к отмене системы Fan ID.

    «Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть.

    Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос.

    Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», – сказал Бояринцев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 15:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +68

      Ill Ich 3 сентября, 18:18

      Царь добрый и справедливый - это понятно. Вопрос: кто пойдёт к нему ходоком?

      1
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      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 3 сентября, 18:11

      Вот на газпром-арене и проводили бы эксперименты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1966

      Vitaga 3 сентября, 16:58

      у нас Путин вообще всё решает. и Бояра тут прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +648

      Forvard47 3 сентября, 16:15

      Ну правильно закон приняли, деньги получили на выполнение, распили их по карманам, теперь можно уже отменять, но сами не могут -- нужна указка царька...

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      Рейтинг: +70

      Аvеngеr > Forvard47 4 сентября, 00:16

      Админ! Оскорбление Президента России!

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      Рейтинг: +648

      Forvard47 > Аvеngеr 4 сентября, 00:50

      а ты бот и стукач

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      Рейтинг: +70

      Аvеngеr > Forvard47 4 сентября, 00:59

      Смени аватарку с уголовника

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      Рейтинг: +70

      Аvеngеr > Forvard47 4 сентября, 01:03

      Я! Патриот!

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      Рейтинг: +648

      Forvard47 > Аvеngеr 8 часов назад

      Ты стукач ******* и Zомби

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