«Через Путина возможно решить вопрос. Он не откажет». Бояринцев – о Fan ID

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что обращение к президенту России Владимиру Путину может привести к отмене системы Fan ID.
«Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть.
Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос.
Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», – сказал Бояринцев.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Чемпионат»