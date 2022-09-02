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  • Семак рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале за два месяца

Семак рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале за два месяца

2 сентября 2022, 13:09
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

– Два месяца назад «Зенит» уже играл со «Спартаком» в Суперкубке. Насколько изменилась команда по качеству и по стилю за это время?

– Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично.

Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи – команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.

  • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
  • Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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upiter622
1662123382
Поглядим!Быть может наконец то будет настоящий соперник.
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Фитоняшич
1662126997
Прекратите судейский беспредел и Зенит будет пятое место занимать максимум.
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Solist345345
1662128970
Да, если бы Семак был каким-то специалистом, то можно было бы и послушать его мнение. А так, слова не о чем.
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