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    Семак рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале за два месяца

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

    – Два месяца назад «Зенит» уже играл со «Спартаком» в Суперкубке. Насколько изменилась команда по качеству и по стилю за это время?

    – Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично.

    Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи – команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
    • Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    02.09.2022 13:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +830

      Solist345345 2 сентября 2022, 17:29

      Да, если бы Семак был каким-то специалистом, то можно было бы и послушать его мнение. А так, слова не о чем.

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    • ...
      Рейтинг: +479

      Фитоняшич 2 сентября 2022, 16:56

      Прекратите судейский беспредел и Зенит будет пятое место занимать максимум.

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > Фитоняшич 2 сентября 2022, 17:20

      Ну а спартак отправится в первую лигу.

      1
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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > upiter622 2 сентября 2022, 17:34

      Не, со Спартаком вы вообще устанете играть в нормальный футбол.
      Будете как при Луческу, имея абсолютно карманное судейство, плакать и кричать про плохое отношение арбитров.
      А при нормальном судействе на одно ваше требование по удаление Соболева будет по три удаления у противников Спартака в каждом матче. Не будут жалеть этих Фоминых, Моро, Паршивлюков и Сазоновых.

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 2 сентября 2022, 15:56

      Поглядим!Быть может наконец то будет настоящий соперник.

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