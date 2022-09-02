Семак рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале за два месяца

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

– Два месяца назад «Зенит» уже играл со «Спартаком» в Суперкубке. Насколько изменилась команда по качеству и по стилю за это время?

– Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично.

Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи – команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной.