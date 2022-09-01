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    Терюшков заявил, что «Химки» выплатят компенсацию уволенному Писареву

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб выплатит компенсацию бывшему главному тренеру Николаю Писареву.

    «Какую-то компенсацию Писареву «Химки» выплатят, но хочется, чтобы она была соразмерна тем результатам, которые были показаны. Сумму этой компенсации я не знаю. Это будут решать учредители и основной инвестор», – отметил Терюшков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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