Терюшков заявил, что «Химки» выплатят компенсацию уволенному Писареву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб выплатит компенсацию бывшему главному тренеру Николаю Писареву.
«Какую-то компенсацию Писареву «Химки» выплатят, но хочется, чтобы она была соразмерна тем результатам, которые были показаны. Сумму этой компенсации я не знаю. Это будут решать учредители и основной инвестор», – отметил Терюшков.
- Писарева сменит Спартак Гогниев.
- При Писареве «Химки» потерпели 4 поражения в 4 матчах.
- Писарев не проработал в клубе месяца.
Источник: «РБ Спорт»