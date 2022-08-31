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    «Химки» подтвердили приход Гогниева вместо Писарева

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера Николая Писарева.

    «Писарев покидает «Химки». Его заменит Спартак Гогниев уже завтра», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

    • При Писареве «Химки» потерпели 4 поражения в 4 матчах.
    • Писарев не проработал в клубе месяца.
    • Гогниев с весны без работы, когда покинул «Аланию».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19678

      derrik2000 18 минут назад

      Чё, будут те же яйца только в профиль???
      Неужели не понятно, что игрочишки и этого хлыща сольют даже не поморщяться?
      С Юраном у игрочишек хорошие рабочие отношения: он их понимает, а они понимают его требования. И, что самое интересное, НИКТО из игрочишек не считает жёсткие требования Юрана не справедливыми.
      А ентот Гогниев из разряда "хоть чёрта лысого, но только не Юрана".

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      Рейтинг: +16678

      ilichkadr 45 минут назад

      Гогниев это тот же Писарев, только вид справа.

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      Рейтинг: +13519

      playsh 50 минут назад

      Здесь не тренеров менять надо,а инвестора Садыгова и советника Терюшкова из ГД...
      Команду жаль...

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