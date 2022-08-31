«Химки» подтвердили приход Гогниева вместо Писарева

Чё, будут те же яйца только в профиль???
Неужели не понятно, что игрочишки и этого хлыща сольют даже не поморщяться?
С Юраном у игрочишек хорошие рабочие отношения: он их понимает, а они понимают его требования. И, что самое интересное, НИКТО из игрочишек не считает жёсткие требования Юрана не справедливыми.
А ентот Гогниев из разряда "хоть чёрта лысого, но только не Юрана".
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера Николая Писарева.
«Писарев покидает «Химки». Его заменит Спартак Гогниев уже завтра», – сказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.
- При Писареве «Химки» потерпели 4 поражения в 4 матчах.
- Писарев не проработал в клубе месяца.
- Гогниев с весны без работы, когда покинул «Аланию».