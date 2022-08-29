Ларин рассказал, когда ему вынесут приговор по уголовному делу

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о своем уголовном деле.

«Дело в том, что пятого числа мы уже не будем свидетелей вызывать в суд. Мы уже будем готовиться к моему допросу в суде и к прениям между мной, прокурором, Москомспортом. Наверное, так это будет.

На заседании после 5 сентября будет вынесено какое-то решение по моему уголовному делу и будет приговор», — заявил Ларин.