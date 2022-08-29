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    Ларин рассказал, когда ему вынесут приговор по уголовному делу

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о своем уголовном деле.

    «Дело в том, что пятого числа мы уже не будем свидетелей вызывать в суд. Мы уже будем готовиться к моему допросу в суде и к прениям между мной, прокурором, Москомспортом. Наверное, так это будет.

    На заседании после 5 сентября будет вынесено какое-то решение по моему уголовному делу и будет приговор», — заявил Ларин.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
    • Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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