Ларин рассказал, когда ему вынесут приговор по уголовному делу

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о своем уголовном деле.
«Дело в том, что пятого числа мы уже не будем свидетелей вызывать в суд. Мы уже будем готовиться к моему допросу в суде и к прениям между мной, прокурором, Москомспортом. Наверное, так это будет.
На заседании после 5 сентября будет вынесено какое-то решение по моему уголовному делу и будет приговор», — заявил Ларин.
- Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
- Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.
Источник: «Чемпионат»