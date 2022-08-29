Рыбус: «Когда переходил в «Спартак», знал, что меня не возьмут на чемпионат мира»

Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши.

– Переходом в «Спартак» ты закрыл себе чемпионат мира. Как ты к этому относишься?

– Знал об этом заранее. Разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация.

Когда остался в России, понимал на 100 процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России.

– Но это был бы твой последний чемпионат мира...

– Я не был уверен, что поеду на него. У нас начинают играть молодые ребята, они выступают в хороших клубах. не факт, что меня вызывали бы на чемпионат мира только из-за того, что я опытный игрок.

Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент. Даже если бы я уехал играть в другую страну, не было гарантий, что я попаду на турнир.

– Ты не жалеешь о своем выборе?

– Уже много матчей провел в сборной. Пришло время играть молодым, показывать себя.

– Тренер сборной говорил, что если ситуация изменится, то ты, возможно, вернешься. Ты же не принимал решения о завершении карьеры в национальной команде?

– Нет, я никогда не скажу, что завершаю карьеру в сборной. Если вызовут, я приеду.