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    Рыбус: «Когда переходил в «Спартак», знал, что меня не возьмут на чемпионат мира»

    Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши.

    – Переходом в «Спартак» ты закрыл себе чемпионат мира. Как ты к этому относишься?

    – Знал об этом заранее. Разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация.

    Когда остался в России, понимал на 100 процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России.

    – Но это был бы твой последний чемпионат мира...

    – Я не был уверен, что поеду на него. У нас начинают играть молодые ребята, они выступают в хороших клубах. не факт, что меня вызывали бы на чемпионат мира только из-за того, что я опытный игрок.

    Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент. Даже если бы я уехал играть в другую страну, не было гарантий, что я попаду на турнир.

    – Ты не жалеешь о своем выборе?

    – Уже много матчей провел в сборной. Пришло время играть молодым, показывать себя.

    – Тренер сборной говорил, что если ситуация изменится, то ты, возможно, вернешься. Ты же не принимал решения о завершении карьеры в национальной команде?

    – Нет, я никогда не скажу, что завершаю карьеру в сборной. Если вызовут, я приеду.

    • Рыбус перешел в «Спартак» после истечения контракта с «Локомотивом».
    • Он играл за сборную Польши с 2009 года – 66 матчей и 2 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5757

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Молодец, поступил так, как посчитал нужным не смотря на давление, уважение

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