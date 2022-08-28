РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и подойдет к матчу со «Спартаком» лидером. Малком сделал дубль

«Зенит» в седьмом туре РПЛ крупно обыграл «Урал». Все голы петербуржцы забили во втором тайме. Дубль оформил самый дорогой игрок турнира Малком.

Действующий чемпион вернулся на первое место. На нем он пробудет как минимум до следующего тура, где сыграет со «Спартаком» (4 сентября).

У «Урала» после семи туров одно очко, команда идет последней.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Малком, 50; 0:2 – Мостовой, 55; 0:3 – Малком, 60; 0:4 – Родригао, 72.

«Урал»: Помазун, Герасимов (Кузьмичев, 62), Мамин, Гогличидзе (Быковский, 73), Бевеев, Эмерсон, Газинский (Сунгатулин, 73), Подберeзкин, Юшин (Гаджимурадов, 57), Бикфалви (Евсеев, 73), Каштанов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Ерохин, 73), Мостовой (Бакаев, 64), Барриос, Вендел (Круговой, 79), Сергеев (Кассьерра, 63), Малком (Мантуан, 79).

Предупреждения: Бикфалви, 2; Герасимов, 19; Каштанов, 23 – Малком, 76.

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