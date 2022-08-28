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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и подойдет к матчу со «Спартаком» лидером. Малком сделал дубль

    «Зенит» в седьмом туре РПЛ крупно обыграл «Урал». Все голы петербуржцы забили во втором тайме. Дубль оформил самый дорогой игрок турнира Малком.

    Действующий чемпион вернулся на первое место. На нем он пробудет как минимум до следующего тура, где сыграет со «Спартаком» (4 сентября).

    У «Урала» после семи туров одно очко, команда идет последней.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Малком, 50; 0:2 – Мостовой, 55; 0:3 – Малком, 60; 0:4 – Родригао, 72.

    «Урал»: Помазун, Герасимов (Кузьмичев, 62), Мамин, Гогличидзе (Быковский, 73), Бевеев, Эмерсон, Газинский (Сунгатулин, 73), Подберeзкин, Юшин (Гаджимурадов, 57), Бикфалви (Евсеев, 73), Каштанов.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Ерохин, 73), Мостовой (Бакаев, 64), Барриос, Вендел (Круговой, 79), Сергеев (Кассьерра, 63), Малком (Мантуан, 79).

    Предупреждения: Бикфалви, 2; Герасимов, 19; Каштанов, 23 – Малком, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +7423

      Томик 15 минут назад

      А как раскрылся Бакаев! Это не то, что в "Спартаке" - время игровое не давали, тренер не понимает, Салихова не любит. А тут гроза РПЛ просто.

      0
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      Рейтинг: +2143

      fakeid 33 минуты назад

      игру не смог посмотреть, но результатом доволен) позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +901

      Сделаны из Дерева 49 минут назад

      Как ни крути стыдно за блекло голубых))) Всегда и всем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6129

      порт > Сделаны из Дерева 6 минут назад

      А от игры свиНОТЫ блевАть охота.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +237

      Аден 1 час назад

      С душком победа, с душком. Хотя все, что связано с бЗенитой дурно пахнет.

      3
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      Рейтинг: +15082

      Fusballer > Аден 1 час назад

      Почему с душком?

      0
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      ...
      Рейтинг: +237

      Аден > Fusballer 1 час назад

      Вторая часть предложения ответ :)

      2
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      Рейтинг: +4132

      ААМ 1 час назад

      С первой выездной победой в нынешнем сезоне , "Зенит"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25111

      JTherry 1 час назад

      "обидеть "картофана" может каждый, но каждый может успеть извиниться"...)

      1
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      Рейтинг: +4132

      ААМ 1 час назад

      В мате СПАМ - Зенит многое станет понятным в борьбе за звание ЧР в этом сезоне.

      1
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      Рейтинг: +461

      KPCC-SPB 1 час назад

      с победой нас! Великий Зенит Чемпион!

      1
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      Рейтинг: +5200

      Виталий Орехов 2 часа назад

      Кто бы и что бы не говорил, Зениту в РПЛ, на сегодняшний день, конкурентов нет! От слова СОВСЕМ... Поздравляю с победой!

      3
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      Рейтинг: +15844

      Barmaleushka > Виталий Орехов 1 час назад

      Зенит сам себе "конкурентов" создаёт . Много пижонства появилось , зазнались некоторые , зазвездились .

      2
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      Рейтинг: +15844

      Barmaleushka 2 часа назад

      Сейчас лакейская служба при мос.футбол.мафии - ЭСК заявит про забитые с нарушением голы Зенита , потом использованный "судья" фидотафф чего-нибудь гавкнет на радость фсейстране .

      3
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