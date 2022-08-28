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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и подойдет к матчу со «Спартаком» лидером. Малком сделал дубль

РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» и подойдет к матчу со «Спартаком» лидером. Малком сделал дубль

28 августа 2022, 14:52
44

«Зенит» в седьмом туре РПЛ крупно обыграл «Урал». Все голы петербуржцы забили во втором тайме. Дубль оформил самый дорогой игрок турнира Малком.

Действующий чемпион вернулся на первое место. На нем он пробудет как минимум до следующего тура, где сыграет со «Спартаком» (4 сентября).

У «Урала» после семи туров одно очко, команда идет последней.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Малком, 50; 0:2 – Мостовой, 55; 0:3 – Малком, 60; 0:4 – Родригао, 72.

«Урал»: Помазун, Герасимов (Кузьмичев, 62), Мамин, Гогличидзе (Быковский, 73), Бевеев, Эмерсон, Газинский (Сунгатулин, 73), Подберeзкин, Юшин (Гаджимурадов, 57), Бикфалви (Евсеев, 73), Каштанов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Ерохин, 73), Мостовой (Бакаев, 64), Барриос, Вендел (Круговой, 79), Сергеев (Кассьерра, 63), Малком (Мантуан, 79).

Предупреждения: Бикфалви, 2; Герасимов, 19; Каштанов, 23 – Малком, 76.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Урал Зенит Спартак Малком
Комментарии (44)
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Павелий
1661687865
А чего это Серёжа в этот раз аж целых 5 россиян выпустил в старте? Бережёт бразильцев? Очкует перед Спартаком?
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ААМ
1661687874
С крупной победой Зенит. Но такой Урал надо обыгрывать со счётом 6:0 и более.
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paracetamol
1661687959
Зенит всегда громил команды Ганчаренки. Не вытащит он Урал со дна, слабый тренеришка. Жалко даже Урас стало!
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paracetamol
1661688092
Мишу с очередным сухарем!
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житель СПб
1661688130
Смешная со мной вышла история - посмотрел 1 тайм, плюнул и ушел от компа... Сейчас хотел написать ругательства в отношении Зенита - что так играть нельзя, и т.п. - а тут, такая информация, разгром... Так что плохо поступил я сам. Но все равно - играть так, как в 1 тайме - нельзя! При такой игре результата не будет. Нельзя в современном футболе академически катать мяч - это не шахматы. Нужно играть быстро, остро, быстро принимать решения. Посмотрим, что будет через неделю. И все же - поздравляю Питер с победой!
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knikos
1661688278
Закончился первый тайм , я для себя отметил , Урал играет на пределе , а Зенит ещё толком-то и не включился . Значит во втором будет много голов . Почти не ошибся , голов-то маловато было , реализация по-прежнему хромает. Могли ещё столько же назабивать . Вендел - красава !!! Наконец-то защита Зенита забила . Над Кассьерой какой-то рок навис ...
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Беспонтий
1661688604
плачевное зрелище всё как всегда гуляет зенит как хочет в первом тайме если нет лозунга victoria o muerte в раздевалке в перерыве я не знаю или конверты выдают или вообще кормить не обещают ----------- хирак!! и побежали как миленькие ещё и передразнивая кого то с забеганиями и стеночками урал жалко но не больше
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KPCC-SPB
1661690860
с победой нас! Великий Зенит Чемпион!
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ААМ
1661691020
В мате СПАМ - Зенит многое станет понятным в борьбе за звание ЧР в этом сезоне.
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ААМ
1661692825
С первой выездной победой в нынешнем сезоне , "Зенит"
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