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    Шалимов: «В РПЛ есть тенденция: кричишь о судействе – в следующем матче ошибутся в твою пользу»

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов заметил тенденцию в РПЛ, связанную с судейством.

    – Судейство повлияло на неудачный старт «Урала»?

    – Есть тенденция. Когда кто-то кричит по судейству, в следующем матче получается, что ошибки арбитров в пользу этой команды. «Спартак» после матча в Грозном был недоволен, затем после игры красно-белых в Краснодаре уже Сергей Галицкий пошел в судейскую, а следом у «Краснодара» был матч с нами – и судьи уже прибивают нас. Я, конечно, утрирую. Кто-то кричит – и потом судят лояльно, а кого-то прибивают.

    Формулировка «естественное или неестественное положение» – это непонятно. То же самое касается историй с игрой локтями. Обратите внимание, как играют нападающие, даже высокие – при единоборствах. Никто не борется вверху за мяч, форварды начинают подставляться, прыгать под локоть, чтобы был фол и предупреждение защитнику. Мы защитникам говорили – не надо прыгать с Соболевым, он подсаживается, бум – желтая карточка.

    • «Урал» сменил Шалимова на Виктора Гончаренко.
    • Екатеринбуржцы идут в РПЛ последними.
    • Шалимов тренировал «Урал» год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15320

      NewLife 27 минут назад

      У Шалимова одна тенденция, быстро расставаться с командами, в которые он назначался тренером.

      0
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      Рейтинг: +25106

      JTherry > NewLife 5 минут назад

      картофан что ли лучше, ни одной победы после возвращения в Урал с подачи дяди Гриши, и сейчас горят бом.жам 0:3...

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