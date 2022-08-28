Шалимов: «В РПЛ есть тенденция: кричишь о судействе – в следующем матче ошибутся в твою пользу»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов заметил тенденцию в РПЛ, связанную с судейством.

– Судейство повлияло на неудачный старт «Урала»?

– Есть тенденция. Когда кто-то кричит по судейству, в следующем матче получается, что ошибки арбитров в пользу этой команды. «Спартак» после матча в Грозном был недоволен, затем после игры красно-белых в Краснодаре уже Сергей Галицкий пошел в судейскую, а следом у «Краснодара» был матч с нами – и судьи уже прибивают нас. Я, конечно, утрирую. Кто-то кричит – и потом судят лояльно, а кого-то прибивают.

Формулировка «естественное или неестественное положение» – это непонятно. То же самое касается историй с игрой локтями. Обратите внимание, как играют нападающие, даже высокие – при единоборствах. Никто не борется вверху за мяч, форварды начинают подставляться, прыгать под локоть, чтобы был фол и предупреждение защитнику. Мы защитникам говорили – не надо прыгать с Соболевым, он подсаживается, бум – желтая карточка.