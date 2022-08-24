Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну»

Леонид Гольдман, агент форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, рассказал, как игрока хотел подписать «Тоттенхэм».

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Жорже Мендеша из Португалии: « Гарри Кейн сломался. Жозе Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу». Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с «Зенитом». Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где «Тоттенхэм», вы бы еще про «Реал» сочинили». Ну и как на такое реагировать?» – сказал Гольдман.