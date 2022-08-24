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  • Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну»

Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну»

24 августа 2022, 10:25
5

Леонид Гольдман, агент форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, рассказал, как игрока хотел подписать «Тоттенхэм».

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Жорже Мендеша из Португалии: « Гарри Кейн сломался. Жозе Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу». Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с «Зенитом». Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где «Тоттенхэм», вы бы еще про «Реал» сочинили». Ну и как на такое реагировать?» – сказал Гольдман.

  • Речь идет, вероятно, о январе 2019 года.
  • Дзюба тогда выступал за «Зенит».
  • Игрок пополнил «Адана Демирспор» на прошлой неделе и уже забил дебютный гол.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Адана Демирспор Рома Дзюба Артем Кейн Гарри Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Romeo 123
1661326086
Кому нужен дрочер????? Анекдот
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Fusballer
1661326395
Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!
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САДЫЧОК
1661331237
Это было 1 апреля !
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житель СПб
1661403558
Дурацкая черта у нашего народа - поливать грязью самих себя и своих представителей. В том числе и здесь - внизу. А зарубежное - все "самое лучшее". Тьфу!
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