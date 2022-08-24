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    Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну»

    Леонид Гольдман, агент форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, рассказал, как игрока хотел подписать «Тоттенхэм».

    «Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Жорже Мендеша из Португалии: « Гарри Кейн сломался. Жозе Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу». Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с «Зенитом». Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

    Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая Василия Уткина посты в духе: «Ну, где Дзюба и где «Тоттенхэм», вы бы еще про «Реал» сочинили». Ну и как на такое реагировать?» – сказал Гольдман.

    • Речь идет, вероятно, о январе 2019 года.
    • Дзюба тогда выступал за «Зенит».
    • Игрок пополнил «Адана Демирспор» на прошлой неделе и уже забил дебютный гол.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9398

      САДЫЧОК 59 минут назад

      Это было 1 апреля !

      0
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      Рейтинг: +16826

      Cleaner 1 час назад

      Агент, я и СЕЙЧАС не верю, что Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм» на замену Кейну.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4317

      Snek > Cleaner 1 час назад

      Да не купить, а в аренду хотел взять на пол года, пока Кейн восстанавливается после травмы и набирает форму.

      0
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      Рейтинг: +14946

      Fusballer 2 часа назад

      Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

      2
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      Рейтинг: +39

      Romeo 123 2 часа назад

      Кому нужен дрочер????? Анекдот

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