Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сколько получают футболисты в топ-5 лигах: у «ПСЖ» огромный зарплатный фонд, клубы Серии А платят игрокам меньше после ухода Роналду

    В интернете есть такой сайт Fbref. Это статистический сайт, занимающийся сбором важнейших игровых показателей (особенно его обожает наш автор Валера Полевиков), но недавно ребята углубились в финансы. Пока что погружение в мир денег не особо масштабное: сайт составил данные по зарплатам всех клубов топ-5 лиг. Но и там достаточно интересного.

    Почему мы должны доверять этому рейтингу

    Это совместная работа Fbref с сервисом Capology, который занимается сбором информации только из официальных данных: финансовые отчеты, открытая информация от боссов клубов и представителей игроков.

    После запуска финансового раздела к Fbref было много вопросов по актуальности и правильности данных. Сайт ответил на них в соцсетях большим тредом. Вот главные моменты:

    • У Fbref есть данные по достоверности данных. В зависимости от доступности каких-то показателей им приписывается процентная степень верифицированности.

    • Заполнением данных занимается специальный отдел, который постоянно обновляет информацию. Особенно это актуально, например, после трансферов.

    • Fbref никогда не пользуется данными из слухов и инсайдов. Такую политику сайт принял еще перед созданием сервиса со статистическими показателями – то есть пользуется только официальными источниками.

    Главное по общему рейтингу: зарплатный фонд «ПСЖ» сильно раздут, в топ-25 по зарплатам нет игроков из Серии А

    Для начала дадим рейтинг по топ-20 зарплатных фондов:

    Если брать общий рейтинг по топ-5, то тут такие особенности:

    • Зарплатный фонд «ПСЖ» – 8 млн евро в неделю. Это почти в полтора раза больше, чем у действующего победителя Лиги чемпионов – «Реала». Примечательно, что на втором месте в рейтинге идет «Барселона», у которой с финансами все очень-очень плохо. Она даже не может зарегистрировать Жюля Кунде – для этого ей нужно продать игроков на 50 млн евро до 31 августа;
    • Ок, победитель ЛЧ на третьем месте. А победитель Лиги Европы «Айнтрахт»? На 62-м: в неделю тратит 393 тысячи евро на зарплаты;
    • «ПСЖ» на первом месте. Следующий французский клуб занял в топе («Марсель») 29 место;
    • Первые клубы АПЛ появляются только с 5-го места. И нет, эту позицию занял не самая успешная команда Премьер-лиги («Ман Сити»), а «Манчестер Юнайтед». О его раздутой зарплатной ведомости мы поговорим позже;
    • Внезапно в топ-20 залезли «Вильярреал», «Астон Вилла», «Лейпциг» и «Лестер». Для сравнения: в неделю «Милан», «Наполи», «Вест Хэм» и даже «Марсель» тратят сильно меньше;
    • Меньше всех среди клубов топ-5 лиг на зарплаты тратит «Аяччо» – всего 50 тысяч евро в неделю. Любопытно, но шесть из последних 10 мест рейтинга заняли клубы Лиги 1.

    А вот топ-25 игроков именно по зарплатам:

    • Неудивительно, что «Барса» сейчас пытается спихнуть Френки Де Йонга;
    • Заметили в топ-25 хоть одного игрока из Серии А? Мы тоже;
    • В списке из 25 только семь игроков не из АПЛ и испанской Примеры;
    • В целом процентное соотношение игроков в топ-25: АПЛ – 32%, Примера – 40%, Бундеслига – 12%, Лига 1 – 16%;
    • Пять игроков из топ-25 этого рейтинга возраста 25 лет и младше.

    Дальше перейдем к частным случаям по лигам.

    В 2018-м Криштиану Роналду пополнил состав «Ювентуса». Тогда «Юве» еще держал чемпионскую плану, а Роналду с зарплатой почти 400 тысяч евро в неделю возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

    Тогда президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина говорил:

    «Я рад, что Криштиану теперь играет в Италии. Но это неправильно с точки зрения финансов. Ни для кого не секрет, что у «Ювентуса» есть определенные финансовые проблемы, которые в реальности сильно затруднили бы этот переход. Но клуб грамотно сыграл за счет предприятий-партнеров и оформил этот переход. Это хороший ход, умный ход, но так могут сделать далеко не все клубы в Италии. Я за то, чтобы с финансовой точки зрения футбол Италии был более прозрачным. Даже если это приведет к уменьшению настоящих звезд в Серии А».

    Спустя почти год после ухода Роналду в «Манчестер Юнайтед» Серия А с точки зрения зарплат чуточку выдохнула. Так выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата. Первый игрок из «Милана», который вообще-то чемпион прошлого сезона, лишь на 30-м месте – Алессандро Флоренци.

    Англия. «Манчестер Юнайтед» неоправданно много тратит на зарплаты. В рейтинге АПЛ по размеру зарплатных ведомостей «МЮ» занимает первое место. Суммарно в неделю клуб выплачивает игрокам 4,3 млн фунтов, что на 800 тысяч больше, чем у «Челси» со второго места.

    А вот рейтинг самых высокооплачиваемых игроков «Юнайтед» (суммы – в тысячах фунтов в неделю):

    1. Криштиану Роналду – 515;
    2. Давид Де Хеа – 375;
    3. Джейдон Санчо – 350;
    4. Рафаэль Варан – 340;
    5. Каземиро – 300.

    У «Манчестер Юнайтед» самое больше число футболистов, получающих 300+ тысяч фунтов в неделю. В трех матчах АПЛ в этом сезоне клуб забил три мяча и потратил на каждый около 1,5 млн фунтов зарплаты (очень кустарный метод характеристики) – это наивысший показатель в этом сезоне Премьер-лиги.

    Испания. Жесткое доминирование «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Так выглядит топ-25 по зарплатам в Испании:

    Что интересно:

    Германия. Тут топ-15 составлен из игроков «Баварии» и «Боруссии» Д. А кто-то вообще думал, что может быть по-другому?

    Текст: Илья Егоров

    Фото: XinHua/Global Look Press Fbref

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11