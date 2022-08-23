Сколько получают футболисты в топ-5 лигах: у «ПСЖ» огромный зарплатный фонд, клубы Серии А платят игрокам меньше после ухода Роналду

В интернете есть такой сайт Fbref. Это статистический сайт, занимающийся сбором важнейших игровых показателей (особенно его обожает наш автор Валера Полевиков), но недавно ребята углубились в финансы. Пока что погружение в мир денег не особо масштабное: сайт составил данные по зарплатам всех клубов топ-5 лиг. Но и там достаточно интересного.

Почему мы должны доверять этому рейтингу

Это совместная работа Fbref с сервисом Capology, который занимается сбором информации только из официальных данных: финансовые отчеты, открытая информация от боссов клубов и представителей игроков.

После запуска финансового раздела к Fbref было много вопросов по актуальности и правильности данных. Сайт ответил на них в соцсетях большим тредом. Вот главные моменты:

• У Fbref есть данные по достоверности данных. В зависимости от доступности каких-то показателей им приписывается процентная степень верифицированности.

• Заполнением данных занимается специальный отдел, который постоянно обновляет информацию. Особенно это актуально, например, после трансферов.

• Fbref никогда не пользуется данными из слухов и инсайдов. Такую политику сайт принял еще перед созданием сервиса со статистическими показателями – то есть пользуется только официальными источниками.

Главное по общему рейтингу: зарплатный фонд «ПСЖ» сильно раздут, в топ-25 по зарплатам нет игроков из Серии А

Для начала дадим рейтинг по топ-20 зарплатных фондов:

Если брать общий рейтинг по топ-5, то тут такие особенности:

Зарплатный фонд «ПСЖ» – 8 млн евро в неделю. Это почти в полтора раза больше, чем у действующего победителя Лиги чемпионов – «Реала». Примечательно, что на втором месте в рейтинге идет «Барселона», у которой с финансами все очень-очень плохо. Она даже не может зарегистрировать Жюля Кунде – для этого ей нужно продать игроков на 50 млн евро до 31 августа;

Ок, победитель ЛЧ на третьем месте. А победитель Лиги Европы «Айнтрахт»? На 62-м: в неделю тратит 393 тысячи евро на зарплаты;

«ПСЖ» на первом месте. Следующий французский клуб занял в топе («Марсель») 29 место;

Первые клубы АПЛ появляются только с 5-го места. И нет, эту позицию занял не самая успешная команда Премьер-лиги («Ман Сити»), а «Манчестер Юнайтед». О его раздутой зарплатной ведомости мы поговорим позже;

Внезапно в топ-20 залезли «Вильярреал», «Астон Вилла», «Лейпциг» и «Лестер». Для сравнения: в неделю «Милан», «Наполи», «Вест Хэм» и даже «Марсель» тратят сильно меньше;

Меньше всех среди клубов топ-5 лиг на зарплаты тратит «Аяччо» – всего 50 тысяч евро в неделю. Любопытно, но шесть из последних 10 мест рейтинга заняли клубы Лиги 1.

А вот топ-25 игроков именно по зарплатам:

Неудивительно, что «Барса» сейчас пытается спихнуть Френки Де Йонга;

Заметили в топ-25 хоть одного игрока из Серии А? Мы тоже;

В списке из 25 только семь игроков не из АПЛ и испанской Примеры;

В целом процентное соотношение игроков в топ-25: АПЛ – 32%, Примера – 40%, Бундеслига – 12%, Лига 1 – 16%;

Пять игроков из топ-25 этого рейтинга возраста 25 лет и младше.

Дальше перейдем к частным случаям по лигам.

В 2018-м Криштиану Роналду пополнил состав «Ювентуса». Тогда «Юве» еще держал чемпионскую плану, а Роналду с зарплатой почти 400 тысяч евро в неделю возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Тогда президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина говорил:

«Я рад, что Криштиану теперь играет в Италии. Но это неправильно с точки зрения финансов. Ни для кого не секрет, что у «Ювентуса» есть определенные финансовые проблемы, которые в реальности сильно затруднили бы этот переход. Но клуб грамотно сыграл за счет предприятий-партнеров и оформил этот переход. Это хороший ход, умный ход, но так могут сделать далеко не все клубы в Италии. Я за то, чтобы с финансовой точки зрения футбол Италии был более прозрачным. Даже если это приведет к уменьшению настоящих звезд в Серии А».

Спустя почти год после ухода Роналду в «Манчестер Юнайтед» Серия А с точки зрения зарплат чуточку выдохнула. Так выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата. Первый игрок из «Милана», который вообще-то чемпион прошлого сезона, лишь на 30-м месте – Алессандро Флоренци.

Англия. «Манчестер Юнайтед» неоправданно много тратит на зарплаты. В рейтинге АПЛ по размеру зарплатных ведомостей «МЮ» занимает первое место. Суммарно в неделю клуб выплачивает игрокам 4,3 млн фунтов, что на 800 тысяч больше, чем у «Челси» со второго места.

А вот рейтинг самых высокооплачиваемых игроков «Юнайтед» (суммы – в тысячах фунтов в неделю):

У «Манчестер Юнайтед» самое больше число футболистов, получающих 300+ тысяч фунтов в неделю. В трех матчах АПЛ в этом сезоне клуб забил три мяча и потратил на каждый около 1,5 млн фунтов зарплаты (очень кустарный метод характеристики) – это наивысший показатель в этом сезоне Премьер-лиги.

Испания. Жесткое доминирование «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Так выглядит топ-25 по зарплатам в Испании:

Что интересно:

Игроков «Барсы» в этом списке 11 человек, «Реала» – 8, «Атлетико» – 5. Затесался даже Иван Ракитич, чью зарплату времен «Барселоны» любезно повторила «Севилья»;

До 57 места рейтинг состоит из игроков топ-клубов Испании: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Вильярреал», «Атлетик». И только тогда появляется Набиль Фекир из «Бетиса».

Германия. Тут топ-15 составлен из игроков «Баварии» и «Боруссии» Д. А кто-то вообще думал, что может быть по-другому?

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua/Global Look Press Fbref