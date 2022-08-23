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Шалимов: «Федуну не повезло не найти своего Гинера»

23 августа 2022, 08:55
6

Экс-футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказался об уходе Леонида Федуна из московского клуба.

«Мне кажется, его нужно сравнивать с Галицким. Это два владельца, которые давали свои деньги. Федун много лет искал управленца на позицию, которую сейчас как раз занимает Гинер в ЦСКА. И не нашел. Ошибок было много. Таких управленцев, как Гинер, немного.

Если ты Галицкий, который появляется на тренировках, участвует в селекции, по три или четыре часа просматривает игрока, то да. Не думаю, что Федун смотрит игрока по четыре часа и выбирает одного, второго, третьего.

Федуну не повезло не найти своего Гинера. Сколько чемпионатов ЦСКА при нем выиграл, тренеров не так много было.

Нужен был управленец, который бы хорошо распоряжался деньгами владельца и занимался селекцией, поисками тренера, выстроил всю структуру. Может быть, Федуну и не дано было искать футболистов, селекцией заниматься», — сказал Шалимов.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Федун Леонид Гинер Евгений
Комментарии (6)
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Беспонтий
1661234820
несколько запоздалый федулингус
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алдан2014
1661238150
Гинер вообще то был владельцем ЦСКА,управленцы у него другие были. Что то Шалимов не то сравнил
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morgan59
1661239194
Не совсем корректно сравнивать Федуна и Галицкого. Федун представитель стольчной финансовой пирамиды, а С.Н.Галицкий- региональный из приграничной глубинки. Стоило Галицкому выбить какую то московсеую команду с пьедестала, как тут же начинались проблемы в бизнесе. Москва не прощает , если их лишают ЛЧ.
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JTherry
1661241009
"Федуну не повезло не найти своего Гинера..." ...зато Федуну повезло найти "своего" Алекперова... за что Федуну "спасибо" можно сказать - это за то, что в Спартаке не стало ростовского бандюка Червиченко и за стадион...
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