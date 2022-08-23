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    Шалимов: «Федуну не повезло не найти своего Гинера»

    Экс-футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказался об уходе Леонида Федуна из московского клуба.

    «Мне кажется, его нужно сравнивать с Галицким. Это два владельца, которые давали свои деньги. Федун много лет искал управленца на позицию, которую сейчас как раз занимает Гинер в ЦСКА. И не нашел. Ошибок было много. Таких управленцев, как Гинер, немного.

    Если ты Галицкий, который появляется на тренировках, участвует в селекции, по три или четыре часа просматривает игрока, то да. Не думаю, что Федун смотрит игрока по четыре часа и выбирает одного, второго, третьего.

    Федуну не повезло не найти своего Гинера. Сколько чемпионатов ЦСКА при нем выиграл, тренеров не так много было.

    Нужен был управленец, который бы хорошо распоряжался деньгами владельца и занимался селекцией, поисками тренера, выстроил всю структуру. Может быть, Федуну и не дано было искать футболистов, селекцией заниматься», — сказал Шалимов.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24905

      JTherry 39 минут назад

      "Федуну не повезло не найти своего Гинера..."
      ...зато Федуну повезло найти "своего" Алекперова... за что Федуну "спасибо" можно сказать - это за то, что в Спартаке не стало ростовского бандюка Червиченко и за стадион...

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      Рейтинг: +1960

      morgan59 1 час назад

      Не совсем корректно сравнивать Федуна и Галицкого. Федун представитель стольчной финансовой пирамиды, а С.Н.Галицкий- региональный из приграничной глубинки. Стоило Галицкому выбить какую то московсеую команду с пьедестала, как тут же начинались проблемы в бизнесе. Москва не прощает , если их лишают ЛЧ.

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      Рейтинг: +4804

      алдан2014 1 час назад

      Гинер вообще то был владельцем ЦСКА,управленцы у него другие были. Что то Шалимов не то сравнил

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      Рейтинг: +11466

      Алексей З 2 часа назад

      Трудно не согласиться.
      Хотел бы ещё обратить внимание , что Федун ( Спартак ) выиграл 3 титула , был 6 раз вторым, раз третьим и раз финалистом кубка, это Галицкому и не снилось.
      Информационное поле в стране под особым надзором, поэтому Федуна "поливают" , а Галицкого не трогают ( тем более Магнит "забрали" мирно ).

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      Рейтинг: +5119

      Беспонтий 2 часа назад

      несколько запоздалый федулингус

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      Рейтинг: +4804

      алдан2014 > Беспонтий 1 час назад

      У тебя какие то посты с интимом связанны

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      Рейтинг: +5119

      Беспонтий > алдан2014 53 минуты назад

      just for example?

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