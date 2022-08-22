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    «Президент, который позволяет работать». Рианчо – о Федуне

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

    «Когда он встречался с командой, он был дружелюбным человеком. У него наверняка есть какие-то личные причины.

    Это президент, который позволяет работать. Я никогда не видел, чтобы он в раздевалке давил на тренеров и влиял на их решения.

    Мы должны уважать такой шаг Леонида Арнольдовича», – сказал Рианчо.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      laulatew 24 минуты назад

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