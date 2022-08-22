«Президент, который позволяет работать». Рианчо – о Федуне

Здесь много похоти и секса... бесплатный доступ, дерзай ------- https://ga.kpru.ac.th/short/lory2
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.
«Когда он встречался с командой, он был дружелюбным человеком. У него наверняка есть какие-то личные причины.
Это президент, который позволяет работать. Я никогда не видел, чтобы он в раздевалке давил на тренеров и влиял на их решения.
Мы должны уважать такой шаг Леонида Арнольдовича», – сказал Рианчо.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам