«Президент, который позволяет работать». Рианчо – о Федуне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

«Когда он встречался с командой, он был дружелюбным человеком. У него наверняка есть какие-то личные причины.

Это президент, который позволяет работать. Я никогда не видел, чтобы он в раздевалке давил на тренеров и влиял на их решения.

Мы должны уважать такой шаг Леонида Арнольдовича», – сказал Рианчо.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам