Сергеев высказался о возвращении «Зенита» на первое место в РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате России по итогам шести туров.

– «Зенит» вернулся на чистое первое место в таблице. Насколько важно было вернуть это лидерство?

– У нас только одна задача – быть на первом месте. «Спартак» потерял очки с «Динамо», и на матч с «Торпедо» мы выходили только с одним настроем.

Удалось победить лишь в концовке, но к шестому туру мы всe же вышли на первое место. Теперь задача – закрепить этот результат и оставаться на вершине.