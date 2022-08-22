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    Сергеев высказался о возвращении «Зенита» на первое место в РПЛ

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате России по итогам шести туров.

    «Зенит» вернулся на чистое первое место в таблице. Насколько важно было вернуть это лидерство?

    – У нас только одна задача – быть на первом месте. «Спартак» потерял очки с «Динамо», и на матч с «Торпедо» мы выходили только с одним настроем.

    Удалось победить лишь в концовке, но к шестому туру мы всe же вышли на первое место. Теперь задача – закрепить этот результат и оставаться на вершине.

    • «Зенит» набрал 14 очков в 6 турах РПЛ.
    • ЦСКА и «Спартак» отстают от лидера на 1 балл.
    • Следующий соперник петербуржцев – «Урал» (28 августа).

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    Источник: сайт «Зенита»

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