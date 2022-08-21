«За такое надо наказывать». «Динамо» – об ошибке Умярова в дерби

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала гол Константина Тюкавина в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Он забит после неточного паса полузащитника гостей Наиля Умярова.

«За такие ошибки надо наказывать голами», – написало «Динамо».

«Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам