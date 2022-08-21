«За такое надо наказывать». «Динамо» – об ошибке Умярова в дерби

Пресс-служба «Динамо» прокомментировала гол Константина Тюкавина в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Он забит после неточного паса полузащитника гостей Наиля Умярова.
«За такие ошибки надо наказывать голами», – написало «Динамо».
- «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
- Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
- Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.
Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам
Источник: телеграм-канал «Динамо»