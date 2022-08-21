Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Сочи».

Ростовчане спасли ничью, уступая 0:2 к 83-й минуте.

Команда не реализовала 2 пенальти, в том числе на 90+7 минуте.

«Ростов» заканчивал игру в меньшинстве.

– Что произошло с командой?

– Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали.

Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме.

– После игры с «Пари НН» вы сказали, несмотря на победу, что недовольны качеством игры. Что сегодня?

– Ну, за исключением начала второго тайма, да. Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры.

– Устраивает ли вас игра?

– Что значит устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем еще играть.