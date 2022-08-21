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    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Сочи».

    • Ростовчане спасли ничью, уступая 0:2 к 83-й минуте.
    • Команда не реализовала 2 пенальти, в том числе на 90+7 минуте.
    • «Ростов» заканчивал игру в меньшинстве.

    – Что произошло с командой?

    – Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали.

    Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме.

    – После игры с «Пари НН» вы сказали, несмотря на победу, что недовольны качеством игры. Что сегодня?

    – Ну, за исключением начала второго тайма, да. Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры.

    – Устраивает ли вас игра?

    – Что значит устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем еще играть.

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    Источник: сайт «Ростова»

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