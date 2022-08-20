РПЛ. «Ростов» ушел от поражения от «Сочи» на 92-й минуте, уступая 0:2. На 97-й минуте ростовчане не забили пенальти

«Ростов» в шестом туре чемпионата России сыграл вничью с «Сочи». К 83-й минуте ростовчане уступали 0:2.

Хозяева не реализовали два пенальти. Второй из них – на 90+7 минуте при счете 2:2.

«Ростов» заканчивал встречу в меньшинстве.

Ростовчане идут в таблице на третьем месте, «Сочи» – на шестом.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 44 (с пенальти); 0:2 – Юсупов, 69; 1:2 – Мельников, 83; 2:2 – Комличенко, 90+2.

Нереализованные пенальти: Комличенко, 28; Уткин, 90+7 – нет.

«Ростов»: Песьяков, Чернов (Терентьев, 62), Осипенко (Голенков, 88), Сильянов, Мелехин, Байрамян (Мельников, 62), Миронов (Щетинин, 62), Уткин, Глебов, Полоз (Нтумба, 80), Комличенко.

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Ушатов, 84), Нобоа, Юсупов (Батырев, 85), Ангбан (Кравцов, 73), Мелкадзе, Сарвели (Маргасов, 62).

Предупреждения: Чернов, 43; Осипенко, 58; Мелехин, 90 – Юрганов, 23; Мещанинов, 27; Макарчук, 68; Мелкадзе, 88; Маргасов, 90+6.

Удаления: Мелехин, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

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