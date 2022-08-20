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  • РПЛ. «Ростов» ушел от поражения от «Сочи» на 92-й минуте, уступая 0:2. На 97-й минуте ростовчане не забили пенальти

РПЛ. «Ростов» ушел от поражения от «Сочи» на 92-й минуте, уступая 0:2. На 97-й минуте ростовчане не забили пенальти

20 августа 2022, 22:01
48

«Ростов» в шестом туре чемпионата России сыграл вничью с «Сочи». К 83-й минуте ростовчане уступали 0:2.

Хозяева не реализовали два пенальти. Второй из них – на 90+7 минуте при счете 2:2.

«Ростов» заканчивал встречу в меньшинстве.

Ростовчане идут в таблице на третьем месте, «Сочи» – на шестом.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 44 (с пенальти); 0:2 – Юсупов, 69; 1:2 – Мельников, 83; 2:2 – Комличенко, 90+2.

Нереализованные пенальти: Комличенко, 28; Уткин, 90+7 – нет.

«Ростов»: Песьяков, Чернов (Терентьев, 62), Осипенко (Голенков, 88), Сильянов, Мелехин, Байрамян (Мельников, 62), Миронов (Щетинин, 62), Уткин, Глебов, Полоз (Нтумба, 80), Комличенко.

«Сочи»: Адамов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Ушатов, 84), Нобоа, Юсупов (Батырев, 85), Ангбан (Кравцов, 73), Мелкадзе, Сарвели (Маргасов, 62).

Предупреждения: Чернов, 43; Осипенко, 58; Мелехин, 90 – Юрганов, 23; Мещанинов, 27; Макарчук, 68; Мелкадзе, 88; Маргасов, 90+6.

Удаления: Мелехин, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (48)
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ААМ
1661022323
Весёлая команда у Карпина. Нескучный матч с двумя незабитыми пеналами.
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MaxRnD
1661022371
Слов нет, одни слюни и те с матом ((
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derrik2000
1661022443
Спартак-Динамо. Ростов-Сочи. Два матча как под копирку. Только Ростов больше, чем Спартак, хотел выиграть. И почти преуспел. Но 1 очко всё таки взял. Уткин-то в очередной раз какой МОЛОДЕЦ! Если бы не незабитый пенальти, то написал бы - ГЛЫБА! А так только "молодец". ))
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владимир миронов
1661022654
Как-же так, Ростов, вы обязаны были сегодня брать 3 очка.
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ySS
1661023326
Шапито!
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ростов 100/100
1661023642
Не наш день сегодня, мяч квадратный. А концовка опять с валидолом.
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GoLenaStop
1661023681
Ха! Обычно валидол нужен был в концовке матчей Ростсельмаша, а здесь - с середины первого тайма. Ростельмаш, ты уху ел?.. Надо учиться забивать с пенальти, если по-другому забить не получается. Ростсельмаш, честно, - по игре, вы проиграли этот поединок, на своем поле. Благодарность хоть за ничью, и спасибо командам за игру... Эх, грустно, Ростельмаш. Удачи всем!
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Тазит
1661024909
Грубейший фол Уткина на Ангбане ( удивлюсь,если он не порвал ему связки) и Безбородов даже жёлтую не показывает. То же самое Соболев на Шунине и та же реакция...
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GoLenaStop
1661026263
А, ещё раз благодарю команды за игру! А, игрокам - здоровья. А, тренерам - выдержки. А, болелам - вкусного холодного Российского пива!!! А, всем - удачи! Мы ЕДИНЫ! Ростсельмаш !!!
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PAREVG.
1661027052
Молодцы Ростовчане, и Карпин молодец. Полностью Российский состав, за исключением Байрамяна, а в данный момент на 2 месте, значит вполне можно обходится без легионеров, и достойно выглядеть на поле.
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