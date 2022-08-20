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    РПЛ. «Ростов» ушел от поражения от «Сочи» на 92-й минуте, уступая 0:2. На 97-й минуте ростовчане не забили пенальти

    «Ростов» в шестом туре чемпионата России сыграл вничью с «Сочи». К 83-й минуте ростовчане уступали 0:2.

    Хозяева не реализовали два пенальти. Второй из них – на 90+7 минуте при счете 2:2.

    «Ростов» заканчивал встречу в меньшинстве.

    Ростовчане идут в таблице на третьем месте, «Сочи» – на шестом.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 44 (с пенальти); 0:2 – Юсупов, 69; 1:2 – Мельников, 83; 2:2 – Комличенко, 90+2.

    Нереализованные пенальти: Комличенко, 28; Уткин, 90+7 – нет.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов (Терентьев, 62), Осипенко (Голенков, 88), Сильянов, Мелехин, Байрамян (Мельников, 62), Миронов (Щетинин, 62), Уткин, Глебов, Полоз (Нтумба, 80), Комличенко.

    «Сочи»: Адамов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров (Ушатов, 84), Нобоа, Юсупов (Батырев, 85), Ангбан (Кравцов, 73), Мелкадзе, Сарвели (Маргасов, 62).

    Предупреждения: Чернов, 43; Осипенко, 58; Мелехин, 90 – Юрганов, 23; Мещанинов, 27; Макарчук, 68; Мелкадзе, 88; Маргасов, 90+6.

    Удаления: Мелехин, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2022 22:01
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    Комментарии54
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    • ...
      Рейтинг: +4743

      PAREVG. 53 минуты назад

      Молодцы Ростовчане, и Карпин молодец.
      Полностью Российский состав, за исключением Байрамяна, а в данный момент на 2 месте, значит вполне можно обходится без легионеров, и достойно выглядеть на поле.

      1
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      Рейтинг: +8505

      GoLenaStop 1 час назад

      А, ещё раз благодарю команды за игру!
      А, игрокам - здоровья.
      А, тренерам - выдержки.
      А, болелам - вкусного холодного Российского пива!!!
      А, всем - удачи! Мы ЕДИНЫ!
      Ростсельмаш !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Тазит 1 час назад

      Грубейший фол Уткина на Ангбане ( удивлюсь,если он не порвал ему связки) и Безбородов даже жёлтую не показывает. То же самое Соболев на Шунине и та же реакция...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10922

      knikos > Тазит 1 час назад

      Сдаётся мне , что Ангбан , к сожалению , надолго выбыл , "сруб" был конкретный . Надеюсь КДК впаяет Уткину дискву . Ну а Дельфину карту не показали на Шунине- вообще беспредел !!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > Тазит 1 час назад

      Ситуация 1 в 1, как и Евтич сломал Хашимото в матче 15 тура сезона 20-21 Рубин-Ростов. Японец года на пол тогда выбыл, хотя на тот момент лучшим бомбардиром Ростова был 5 или 6 банок положил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero 1 час назад

      А вот Артём Нтумба ссыканул, когда к нему мяч попал, а он один на один с вратарём, ноги ватными стали от такого подарка, вот и не пробил, но молодец быстро пришёл в себя и в следующей атаке не хило приложился. У самого такое было после прострельной вдоль ворот не смог замкнуть в пустой угол, засеменил и промазал.

      2
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      Рейтинг: +5232

      ySS > Riot Zero 1 час назад

      Да ладно, парень совсем молодой

      2
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      ...
      Рейтинг: +50092

      MaxRnD > Riot Zero 1 час назад

      Во всяком случае за 10 минут выполнил в атаке объём работы в разы больший, чем Полоз, который проходил всю игру пешком

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > ySS 1 час назад

      Вспомню, как в Бельгии Спартак - ещё "бесковский" - раз за разом ловил Брюгге на искусственном положении вне игры и игроки Спартака так же раз за разом выходили один на один с их вратарём, но забили всего три, где тогда совсем юный Попович, выйдя на замену, тоже в таком выходе ПНУЛ мяч прямо в голкипера, так, по известному выражению Фрунзика Мкртычана, "кушать не могу". )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5232

      ySS > derrik2000 1 час назад

      Брюгге не помню, а вот как Валера в одном из первых матчей привез гол в Одессе помню хорошо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5232

      ySS 1 час назад

      Кто бы Валере дал по ушам за выбор Комлы в пенальтисты, при наличии на поле Димки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8505

      GoLenaStop 1 час назад

      Ха!
      Обычно валидол нужен был в концовке матчей Ростсельмаша, а здесь - с середины первого тайма.
      Ростельмаш, ты уху ел?..
      Надо учиться забивать с пенальти, если по-другому забить не получается.
      Ростсельмаш, честно, - по игре, вы проиграли этот поединок, на своем поле.
      Благодарность хоть за ничью, и спасибо командам за игру...
      Эх, грустно, Ростельмаш.
      Удачи всем!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50092

      MaxRnD > GoLenaStop 1 час назад

      Мало того, уже незабитием Комличенко первого пенальти, игра была напрочь сломана

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8505

      GoLenaStop > MaxRnD 1 час назад

      Было очевидно, как после незабитого пеналя Ростсельмаш сломался и посыпался...
      Хорошо, что сумбур в игре, в концовке второго тайма, стал
      спасением от поражения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +406

      ростов 100/100 1 час назад

      Не наш день сегодня, мяч квадратный. А концовка опять с валидолом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5232

      ySS 1 час назад

      Шапито!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > ySS 1 час назад

      И, заметь, второе за день! ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5232

      ySS > derrik2000 1 час назад

      Ростов отскочил, а мы нет...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > ySS 1 час назад

      Ростов ИГРАЛ, а мы во 2-м тайме так...статистику владения мячом улучшали... (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5232

      ySS > derrik2000 1 час назад

      10 динамиков за линией мяча... вдохновленных запахом победы... для многих будут проблемой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > ySS 1 час назад

      У (сегодня) БЕЗЗУБОГО в атаке Спартака выиграли, и ты уже "для многих будут проблемой"?
      Честно говоря, БЕЗ Шварца не хрен-то и команда.
      Повезло им что игрочишки Спартака какие-то "разобранные" на поле вышли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5232

      ySS > derrik2000 1 час назад

      Моё мнение, дело не в Шварце, а в исполнителях, которые у него были.
      Сегодня вышел Спартак, уверенный в своих силах. Рано уверились.
      Фантастически привезли, а дальше динамики по ситуации, совпадающей с планом на игру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > ySS 58 минут назад

      Впереди ещё ЦСКА, Зенит...
      Если ДО матчей с ними КЛАССНЫХ ЦПЗ вместо бездаря Умярова и ЦЗ не подпишут, не знаю - не знаю...
      Только после матчей с ними, да и, вообще, следующего и других матчей, можно как-то судить о силе команды.
      Не.
      Двигаются-то по полю хорошо.
      Даже приятно глазу.
      Но не все ИГРАЮТ!

      0
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      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > derrik2000 47 минут назад

      Да, Гомяров у вас частенько чудит, смотрел сегодня матч и когда увидел его пас, сразу вспомнился его чудо пас на Байрамяна, игра была 8 декабря 2019 года (вы тогда 1-4 проиграли), а потом Наилька ещё и рукой в своей штрафной сыграл. Ты не в курсе, они с Колей Рассказовым не родственники????

      0
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      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > Riot Zero 38 минут назад

      Правда пенку Ивелин Попов не забил спижонил или пожалел бывший клуб, но Паненку не забил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > Riot Zero 31 минуту назад

      "Ты не в курсе, они с Колей Рассказовым не родственники????"

      Не.
      Не родственники.
      Однофамильцы они. )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > derrik2000 13 минут назад

      ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10922

      knikos 2 часа назад

      Сочи играет вообще без нападения , так в пятёрке- семёрке будут болтаться . 2:0 , встали , могли и проиграть . А были бы напы , так спокойненько и ещё пару забили бы ... Бедный Карп , два пеналя не забиты ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > knikos 1 час назад

      Согалсен, вот взяли Мелкадзе, да он же мёртвый вообще, где только не играл и везде такая статистика.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10922

      knikos > Riot Zero 1 час назад

      А рядом с Дебелкадзе и Сарвели не играет , как умеет . Вот почему вместе с Сарвели не взял Сочи Ежова ? Вдвоём , сыгранные , они дел натворили бы . Сегодня , Костя Тюкаев получил "подарок " от Умярова , плевать , есть "вне игры "- нет , забил , а Дебелкадзе со Спамом решил поумничать за арбитра , в итоге , как был ДЭ(б)илоМ , так им и остался .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > knikos 1 час назад

      Ну Крылья и так пол состава распродали, хоть кого-то толкового себе оставили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10922

      knikos > Riot Zero 1 час назад

      В итоге имеем что ??? Ни Сарвели не играет , как умет , ни Ежов ! Не так ли ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > knikos 54 минуты назад

      Полностью согласен, но так и выживают команды, не имеющие огромного бабала.

      0
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      Рейтинг: +4331

      sobaka120982 2 часа назад

      КК ни кто не видел? Удаление 100℅, ну не дал КК а ЖК где? В чью сторону судили? Последний пенальти откуда нарисовали? Первые два были 100℅ а третий...

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      Рейтинг: +50092

      MaxRnD > sobaka120982 2 часа назад

      Терентьев сам упал ?

      2
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      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > sobaka120982 1 час назад

      Там в момент, когда Терентьев уже практически ударил по мячу - миллисекунды не хватило до соприкосновения ноги с мячом в убойной позиции - ему от всей души ЗАСАНДАЛИЛ игрок Сочи по этой ноге снизу.
      Эпизод пересмотри.

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      Рейтинг: +797

      Riot Zero > sobaka120982 1 час назад

      Дружище, сейчас трактовку правил йух поймёшь, я сам в 4 туре был в шоке, когда судья в ворота Ростова поставил пенальти в матче с Оренбургом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4331

      sobaka120982 > MaxRnD 1 час назад

      Сам, ну если это пенальти то где КК для игрока сгубившего ангба?

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      ...
      Рейтинг: +797

      Riot Zero > sobaka120982 55 минут назад

      Я выше написал, что такая же ситуация была в сезоне 20-21 в матче Рубин-Ростов 22.11.2020 года если интересно то загугли, там тоже не было карточки, хотя игрок выбыл на длительный срок.

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