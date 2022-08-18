Семин прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин отреагировал на решение нападающего Артема Дзюбы продолжить карьеру в Турции.

33-летний футболист в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

«В Турции хороший и интересный чемпионат, громадное количество болельщиков ходит.

Команда, в которую перешел Дзюба, не настолько популярная, но она сейчас находится в группе лидеров, там играют хорошие футболисты. Поэтому в дальнейшем все зависит от него.

Ему нужно было делать этот переход, потому что время идет. Он молодец, принял правильное решение, пожелаем ему удачи!

Я думаю, что он при хороших физических кондициях соответствует чемпионату Турции, самое главное – ему нужно найти свою лучшую игру и показывать ее в матчах.

Раз его пригласили, значит, видят в нем помощника», – сказал Семин.

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