Умяров: «Лещук не пожал мне руку? Я его даже не узнал»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука. Тот сообщил, что в отпуске не пожал спартаковцу руку.

«Лещук не пожал мне руку? Он так сказал, будто мимо меня проходил. Я даже не узнал, что это он, честно. А он так сказал, как будто он шел на меня, руку не пожал, а я хотел. Но такого не было», – сказал Умяров.