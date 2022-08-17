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    Умяров: «Лещук не пожал мне руку? Я его даже не узнал»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука. Тот сообщил, что в отпуске не пожал спартаковцу руку.

    «Лещук не пожал мне руку? Он так сказал, будто мимо меня проходил. Я даже не узнал, что это он, честно. А он так сказал, как будто он шел на меня, руку не пожал, а я хотел. Но такого не было», – сказал Умяров.

    • Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
    • После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
    • По мнению Лещука, такое поведение неэтично.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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