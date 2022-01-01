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Лещук: «В отпуске мы были в одном отеле с Умяровым, но я не жал ему руку»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что в летнем отпуске не пожал руку полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

  • Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.
  • После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.
  • «Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

«В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Не спорю, как игрок он – молодец, сделал всe для победы своей команды», – сказал Лещук.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7191

    серега кашин 8 минут назад

    малолетняя обижалка, просто мудень

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    Рейтинг: +431

    Спартач80 14 минут назад

    Хмммм....ребетёнок реально Дэбил...

    1
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    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n 34 минуты назад

    Вообще пофик всем! Ты ещё маме пожалуйся.

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    Рейтинг: +423

    шахта Заполярная 35 минут назад

    И чем ты гордишься, своей бескультурностью, хотя какая культура может быть у мента. А вот зюбе поди обеими руками жал бы.

    4
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