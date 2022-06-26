Лещук: «В отпуске мы были в одном отеле с Умяровым, но я не жал ему руку»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что в летнем отпуске не пожал руку полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Умяров мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

После матча Умяров опубликовал пост, где расписал, как мешал Фомину.

«Спартак» взял Кубок России впервые за 19 лет.

«В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Не спорю, как игрок он – молодец, сделал всe для победы своей команды», – сказал Лещук.

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