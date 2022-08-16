Стало известно, когда Фернандес примет решение о возобновлении карьеры

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, сообщил, когда футболист примет решение о продолжении карьеры.
«Марио тренируется индивидуально. Что касается возвращения в футбол, прогнозы можно будет давать после рождения его сына, речь идет про середину сентября», – заявил Машаду.
- Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.
Источник: «РБ Спорт»