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    Стало известно, когда Фернандес примет решение о возобновлении карьеры

    Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, сообщил, когда футболист примет решение о продолжении карьеры.

    «Марио тренируется индивидуально. Что касается возвращения в футбол, прогнозы можно будет давать после рождения его сына, речь идет про середину сентября», – заявил Машаду.

    • Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
    • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4315

      Enter2006 1 час назад

      Давай обратно в Россию, в ЦСКА! Мы тебя очень сильно уважаем!

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