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  • Лантратов рассказал, как футболисты «Химок» отреагировали от отставку Юрана

Лантратов рассказал, как футболисты «Химок» отреагировали от отставку Юрана

15 августа 2022, 15:48
3

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

– Как отреагировали на то, что в отставку отправили Сергея Юрана?

– Это футбол. Нам довели до сведения. Смена тренера. Все.

– Эмоций у команды не было?

– Все отнеслись с пониманием. Профессионально, это наша работа, ничего не сделаешь.

– Нервирует история с новостями в телеграм-каналах о том, что тренер обязан выпускать Садыгова?

– Новостей не видел. Вопрос не ко мне.

  • Юран покинул «Химки» в среду.
  • Его заменил Николай Писарев.
  • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Лантратов Илья Юран Сергей
Комментарии (3)
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Enter2006
1660568877
Илюха Лантратов, ты уже был бы в Зените. Но был ё*нутый болбой. Тоже тебе по сути поломали карьеру. Жизнь - жестокая вещь. Но Садыговы и Терюшковы свою оплеуху ещё получат!!!!
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Старикан
1660571905
А что хотели услышать от вратаря? Правду? Что он сам думает? Ему ещё там вообще-то играть!
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Ziklop
1660581075
Ответ такой ; хочу еще играть! скажешь лишнего, тоже выкинут.
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