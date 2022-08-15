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    Лантратов рассказал, как футболисты «Химок» отреагировали от отставку Юрана

    Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

    – Как отреагировали на то, что в отставку отправили Сергея Юрана?

    – Это футбол. Нам довели до сведения. Смена тренера. Все.

    – Эмоций у команды не было?

    – Все отнеслись с пониманием. Профессионально, это наша работа, ничего не сделаешь.

    – Нервирует история с новостями в телеграм-каналах о том, что тренер обязан выпускать Садыгова?

    – Новостей не видел. Вопрос не ко мне.

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7287

      Старикан 2 минуты назад

      А что хотели услышать от вратаря? Правду? Что он сам думает? Ему ещё там вообще-то играть!

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      Рейтинг: +4276

      Enter2006 52 минуты назад

      Илюха Лантратов, ты уже был бы в Зените. Но был ё*нутый болбой. Тоже тебе по сути поломали карьеру. Жизнь - жестокая вещь. Но Садыговы и Терюшковы свою оплеуху ещё получат!!!!

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