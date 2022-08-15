Лантратов рассказал, как футболисты «Химок» отреагировали от отставку Юрана

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.
– Как отреагировали на то, что в отставку отправили Сергея Юрана?
– Это футбол. Нам довели до сведения. Смена тренера. Все.
– Эмоций у команды не было?
– Все отнеслись с пониманием. Профессионально, это наша работа, ничего не сделаешь.
– Нервирует история с новостями в телеграм-каналах о том, что тренер обязан выпускать Садыгова?
– Новостей не видел. Вопрос не ко мне.
- Юран покинул «Химки» в среду.
- Его заменил Николай Писарев.
- Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.
Источник: «РБ Спорт»