Лантратов рассказал, как футболисты «Химок» отреагировали от отставку Юрана

Вратарь «Химок» Илья Лантратов высказался об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

– Как отреагировали на то, что в отставку отправили Сергея Юрана?

– Это футбол. Нам довели до сведения. Смена тренера. Все.

– Эмоций у команды не было?

– Все отнеслись с пониманием. Профессионально, это наша работа, ничего не сделаешь.

– Нервирует история с новостями в телеграм-каналах о том, что тренер обязан выпускать Садыгова?

– Новостей не видел. Вопрос не ко мне.