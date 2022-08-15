Агент: «У Шапи есть желание уйти из «Краснодара» в аренду с правом выкупа. Нам интересен вариант с Израилем»

Алан Агузаров, аген нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского «Хапоэль» (Беер-Шева).

«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится.

С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идeт разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен», – сказал Агузаров.