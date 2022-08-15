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  • Агент: «У Шапи есть желание уйти из «Краснодара» в аренду с правом выкупа. Нам интересен вариант с Израилем»

Агент: «У Шапи есть желание уйти из «Краснодара» в аренду с правом выкупа. Нам интересен вариант с Израилем»

15 августа 2022, 14:58
3

Алан Агузаров, аген нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского «Хапоэль» (Беер-Шева).

«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится.

С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идeт разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен», – сказал Агузаров.

  • 22-летний Сулейманов – воспитанник «Краснодара».
  • Прошлый сезон он провел в аренде в «Гиресунспоре».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (3)
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Фантомас 67
1660565150
А желания побороться за основу у вас нет?!
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Назарян
1660565428
Шапи пошел по стопам Игнатьева не и гры не ударов пару раз видел на поле кофицент полезности 0 процентов!
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моэм
1660568027
Вид спорта "прыжки в сторону и обратно" до добра никогда не доводил ... Шапи надо сменить агента , а лучше вообще отказаться от них и начать просто работать , много работать на тренировках , а за образец взять Роналду , который в свои 38 на тренировках пашет как 17 ти летний , чем всегда восхищаются все партнёры команд , где он играет.
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