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    Агент: «У Шапи есть желание уйти из «Краснодара» в аренду с правом выкупа. Нам интересен вариант с Израилем»

    Алан Агузаров, аген нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского «Хапоэль» (Беер-Шева).

    «Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится.

    С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идeт разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен», – сказал Агузаров.

    • 22-летний Сулейманов – воспитанник «Краснодара».
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Гиресунспоре».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1956

      моэм 1 час назад

      Вид спорта "прыжки в сторону и обратно" до добра никогда не доводил ... Шапи надо сменить агента , а лучше вообще отказаться от них и начать просто работать , много работать на тренировках , а за образец взять Роналду , который в свои 38 на тренировках пашет как 17 ти летний , чем всегда восхищаются все партнёры команд , где он играет.

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      Рейтинг: +82

      Назарян 1 час назад

      Шапи пошел по стопам Игнатьева не и гры не ударов пару раз видел на поле кофицент полезности 0 процентов!

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      Рейтинг: +167

      Фантомас 67 1 час назад

      А желания побороться за основу у вас нет?!

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