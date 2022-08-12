Реднапп: «Головин смог бы заиграть в Англии. Дзюба тоже, но скорее в Чемпионшипе»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп порассуждал о возможном переезде в Англию Александра Головина, Станислава Черчесова и Артема Дзюбы.

– Не так давно Александра Головина сватали в «Эвертон». Мог бы российский полузащитник заинтересовать английские клубы в это трансферное окно?

– Я уверен, что Головин смог бы заиграть в Англии на действительно хорошем уровне. Хотя бывали разные случаи, приезжали сильные футболисты и у них здесь не получалось.

Вопрос лишь в его стоимости. Не уверен, что в это трансферное окно у «Эвертона» много денег. У них сейчас определенные финансовые сложности. Так что он бы больше подошел какому-то другому клубу.

– Станислав Черчесов вылетел с «Ференцварошем» из Лиги чемпионов, но смог выиграть чемпионат Венгрии. Мог бы он после этого пойти на повышение в Европе?

– Конечно. Чтобы выиграть чемпионат Венгрии, нужно тоже быть отличным тренером. Черчесов – сильный специалист и он отлично вписался бы в компанию иностранцев, работающих в Премьер-лиге.

Не стал бы исключать, что в один день он получит работу в Англии. Если у него в распоряжении будет сильный клуб и хорошие исполнители, он может выстрелить, я бы не стал этого исключать.

– После ухода из «Зенита» Артем Дзюба остается без клуба. Есть ли у него шансы попробовать себя за границей?

– Послушайте, он тоже вполне мог бы играть в Англии. Не в Премьер-лиге, конечно, скорее в Чемпионшипе. Но для начала нужно найти клуб.

Возможно, ему стоит попробовать договориться с какой-то командой, приехать в расположение клуба, потренироваться пару недель и показать себя.

Возможно, для него это был бы лучший выход из ситуации.