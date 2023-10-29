Реднапп видит только одного игрока «МЮ» в составе «Манчестер Сити»: «Остальных бы и близко не было»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп сравнил составы манчестерских клубов.
«Если бы «Сити» выбирал себе игроков из «Манчестер Юнайтед», то взял бы только одного. Маркуса Рэшфорда, но только в той форме, в которой он был в прошлом сезоне. Кроме него – никого.
Бруну Фернандеш мог бы сидеть в запасе «Сити», но не в основе. Остальных футболистов «Юнайтед» в «Сити» не было бы и близко», – считает Реднапп.
- Очный матч 10-го тура начнется в 18:30 мск.
- «Сити» отстает от 1-го места АПЛ на 5 очков.
- Последние 4 манчестерских дерби завершились победами хозяев.
Источник: The Sun