Павлюченко рассказал о проблемах в «Тоттенхэме» из-за незнания английского языка

Роман Павлюченко признался, что играл за «Тоттенхэм», не понимая установок тренерского штаба.

– Когда приехал в Англию, я себе сразу установил российское телевидение. Моментально. Это я так учил английский язык. И до сих пор ни хрена его не выучил.

– То есть ты вообще ноль?

– Нет, я там спустя два года уже понимал, мог объясниться, в ресторане спокойно заказать. Но первые два года я...

– Ну, ты по-английски научился Леви говорить: «Зарплату-то добавь»?

– С зарплатой агент договаривался, я уже не мог ничего добавить.

– Гарри Реднапп разговаривает по-английски так, как будто по-русски – вообще непонятно как. Как вы [общались]?

– Я вообще не понимаю, как он разговаривает.

– Как вы друг друга понимали?

– Когда он мне объяснял что-то, куда бежать, я кивал: «Да, окей, мистер, я understand [понимаю]». А выходил, думаю: «*** [блин], че я должен делать? Куда мне бежать?»