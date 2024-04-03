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    • Павлюченко рассказал о проблемах в «Тоттенхэме» из-за незнания английского языка

    Павлюченко рассказал о проблемах в «Тоттенхэме» из-за незнания английского языка

    Роман Павлюченко признался, что играл за «Тоттенхэм», не понимая установок тренерского штаба.

    – Когда приехал в Англию, я себе сразу установил российское телевидение. Моментально. Это я так учил английский язык. И до сих пор ни хрена его не выучил.

    – То есть ты вообще ноль?

    – Нет, я там спустя два года уже понимал, мог объясниться, в ресторане спокойно заказать. Но первые два года я...

    – Ну, ты по-английски научился Леви говорить: «Зарплату-то добавь»?

    – С зарплатой агент договаривался, я уже не мог ничего добавить.

    Гарри Реднапп разговаривает по-английски так, как будто по-русски – вообще непонятно как. Как вы [общались]?

    – Я вообще не понимаю, как он разговаривает.

    – Как вы друг друга понимали?

    – Когда он мне объяснял что-то, куда бежать, я кивал: «Да, окей, мистер, я understand [понимаю]». А выходил, думаю: «*** [блин], че я должен делать? Куда мне бежать?»

    • Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • Затем он перешел в «Локомотив».
    • В 2022-м Павлюченко закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 00:50
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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1712113518
    Рома не только спящий гигант,но ещё и лентяй- неуч
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    Damir07
    1712118621
    Ну и нахрена ты поперса тогда в апл если ни слова не понимаешь как ты установку тренера выполнял тогда если не понимаешь ничего об этом надо было думал прежде чем туда переть Я представляю тренера который кричит арет говорит туда бежит а он как осел стоит улыбается
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    СпорЦмен
    1712130578
    Он и по-русски то, пару слов связать не может.
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    Иван-Попович-google
    1712171883
    Это русский менталитет. Однажды Задорнов рассказал случай из жизни: русскоговорящая семья жила в одной из стран Балтии (это про Литву, Латвию и Эстонию), и решили что бы дети(двое или трое) выучили язык, отвезти их в деревню на лето(думали общение поможет в этом). Приехали в конце августа забирать деток знающих местный язык. Не тут-то было, собаки, кошки и местная детвора понимали и детвора выучили русский язык, их дети не выучили ни одного слова на местном языке. И если кто то хочет посмеяться над этим, то это зря. Из за такого менталитета, началось и продолжается большое горе в Украине. Гибнут люди с обеих воюющих сторон Это нужно только горстке старых идиотов. Итог вековая ненависть ко всему русскому. И как по мне ненависть будет оправ
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