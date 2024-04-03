Павлюченко рассказал о проблемах в «Тоттенхэме» из-за незнания английского языка

Роман Павлюченко признался, что играл за «Тоттенхэм», не понимая установок тренерского штаба.
– Когда приехал в Англию, я себе сразу установил российское телевидение. Моментально. Это я так учил английский язык. И до сих пор ни хрена его не выучил.
– То есть ты вообще ноль?
– Нет, я там спустя два года уже понимал, мог объясниться, в ресторане спокойно заказать. Но первые два года я...
– Ну, ты по-английски научился Леви говорить: «Зарплату-то добавь»?
– С зарплатой агент договаривался, я уже не мог ничего добавить.
– Гарри Реднапп разговаривает по-английски так, как будто по-русски – вообще непонятно как. Как вы [общались]?
– Я вообще не понимаю, как он разговаривает.
– Как вы друг друга понимали?
– Когда он мне объяснял что-то, куда бежать, я кивал: «Да, окей, мистер, я understand [понимаю]». А выходил, думаю: «*** [блин], че я должен делать? Куда мне бежать?»
- Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
- Затем он перешел в «Локомотив».
- В 2022-м Павлюченко закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.