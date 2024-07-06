Реднапп высказался о матче Англия – Швейцария

Экс-наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мыслями по поводу предстоящего поединка 1/4 финала Евро-2024 Англия – Швейцария.

«Давайте заставим швейцарцев беспокоиться о нас вместо того, чтобы самим беспокоиться о сопернике. Пока Англии везло на этом Евро, но давайте будем откровенными... Многие ли игроки Швейцарии попали бы в состав сборной Англии? Один, возможно. Я не хочу проявлять неуважение, но так оно и есть. Англия должна быть очень хороша в матче со Швейцарией, это правда. И я надеюсь, у нас получится сделать это», – заявил Реднапп.