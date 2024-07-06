Реднапп высказался о матче Англия – Швейцария

Экс-наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мыслями по поводу предстоящего поединка 1/4 финала Евро-2024 Англия – Швейцария.
«Давайте заставим швейцарцев беспокоиться о нас вместо того, чтобы самим беспокоиться о сопернике. Пока Англии везло на этом Евро, но давайте будем откровенными... Многие ли игроки Швейцарии попали бы в состав сборной Англии? Один, возможно. Я не хочу проявлять неуважение, но так оно и есть. Англия должна быть очень хороша в матче со Швейцарией, это правда. И я надеюсь, у нас получится сделать это», – заявил Реднапп.
- Англия и Швейцария еще не проигрывали на континентальном первенстве в Германии.
- В группе швейцарцы заработали 5 очков и заняли второе место, пропустив вперед себя Германию.
- Англичане выиграли свой квартет. В этих активе тоже 5 турнирных баллов. Этого хватило для того, чтобы обогнать Данию, Словению и Сербию.
- В первом раунде плей-офф швейцарская сборная уверенно расправилась с итальянцами, отправив в их ворота два безответных мяча. Дружина Гарета Саутгейта с огромным трудом прошла Словакию (2:1). Исход поединка был решался в овертайме. Героями матча стали Джуд Беллингем и Гарри Кейн, забившие по голу.
- Англия является одной из самых критикуемых сборных на Евро. Команду обвиняют в незрелищной и осторожной игре.
Источник: The Sun