Агент вингера «Атлетико Минейро» Рубенса рассказал об интересе от «Динамо»

Джованни Годой, агент полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса, заявил, что «Динамо» сохраняет интерес к его клиенту.
«Сохраняется ли интерес «Динамо»? Скажем так, это возможно, какие-то процессы идут, и чем ближе конец трансферного окна, тем быстрее ситуация может измениться. Но да, интерес сохраняется», – сообщил Годой.
Ранее сообщалось, что «Динамо» готово заплатить за Рубенса 6 миллионов евро.
- Рубенс – левый полузащитник.
- Он играет за основу «Атлетико Минейро» с февраля.
- В 22 матча Рубенс забил гол и ассист.
Источник: Евро-Футбол.ру