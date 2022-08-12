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    Агент вингера «Атлетико Минейро» Рубенса рассказал об интересе от «Динамо»

    Джованни Годой, агент полузащитника «Атлетико Минейро» Рубенса, заявил, что «Динамо» сохраняет интерес к его клиенту.

    «Сохраняется ли интерес «Динамо»? Скажем так, это возможно, какие-то процессы идут, и чем ближе конец трансферного окна, тем быстрее ситуация может измениться. Но да, интерес сохраняется», – сообщил Годой.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» готово заплатить за Рубенса 6 миллионов евро.

    • Рубенс – левый полузащитник.
    • Он играет за основу «Атлетико Минейро» с февраля.
    • В 22 матча Рубенс забил гол и ассист.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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