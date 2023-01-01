«Динамо» готово заплатить 6 миллионов за Рубенса из «Атлетико Минейро»

Ну это просто "воровство по -русски". Надо освоить определённые государственные деньги ( ВТБ ), нужен трансфер из-за рубежа.
Нужен игрок- не нужен, уйдёт-не уйдёт , дело десятое. На трансфере часть денег "осваивается", все участники этой махинации в шоколаде.
Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс может перейти в «Динамо».
По информации Goal, московский клуб интересуется 21-летним футболистом и готов заплатить за него 6 миллионов евро.
- Рубенс – левый полузащитник.
- Он играет за основу «Атлетико Минейро» с февраля.
- В 22 матча Рубенс забил гол и ассист.