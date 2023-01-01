Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

«Динамо» готово заплатить 6 миллионов за Рубенса из «Атлетико Минейро»

Полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс может перейти в «Динамо».

По информации Goal, московский клуб интересуется 21-летним футболистом и готов заплатить за него 6 миллионов евро.

  • Рубенс – левый полузащитник.
  • Он играет за основу «Атлетико Минейро» с февраля.
  • В 22 матча Рубенс забил гол и ассист.

Новости по теме
Агент Ткаченко рассказал, что ЦСКА выиграл борьбу за Федотова у двух клубов 3
Ордец может приостановить контракт с «Динамо» и уйти в «Базель» 1
Ротенберг проведет прощальный матч за «Локомотив»: названы дата и соперник 7
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:46
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +10992

    Алексей З 1 час назад

    Ну это просто "воровство по -русски". Надо освоить определённые государственные деньги ( ВТБ ), нужен трансфер из-за рубежа.
    Нужен игрок- не нужен, уйдёт-не уйдёт , дело десятое. На трансфере часть денег "осваивается", все участники этой махинации в шоколаде.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16123

    Cleaner 1 час назад

    Пока есть возможность иностранных игроков ПРЕРЫВАТЬ контракты, нужно ЗАПРЕТИТЬ нашим клубам приобретать легионеров. ПРИКАЗОМ!!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +381

    the teacher 1 час назад

    Обьясните ради бога, зачем подписывать легионеров если они могут запросто разорвать контракт? Тупо деньги пилят?

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11