Нобоа не верит, что «Сочи» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах клуба в этом сезоне РПЛ.

«Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно.

Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура. Пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул. Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать как можно чаще.

Осенью, после 8-10 туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб», — сказал Нобоа.