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    Нобоа не верит, что «Сочи» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Спартаком»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах клуба в этом сезоне РПЛ.

    «Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно.

    Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура. Пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул. Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать как можно чаще.

    Осенью, после 8-10 туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб», — сказал Нобоа.

    • «Сочи» в прошлом сезоне занял 2-е место в РПЛ.
    • Летом из команды ушел главный тренер Владимир Федотов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +599

      3meeeD 12 минут назад

      Все пишут ,зенит да Спартак за чемпионство.
      А х...як и кони станут
      Вообще потеху то будет.
      Не исключено,что может произойти и так

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      Рейтинг: +1953

      АЛЕКС 58 17 минут назад

      Молодец! Скромно и по делу. Рано ещё прогнозы делать.

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