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  • Нобоа не верит, что «Сочи» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Спартаком»

Нобоа не верит, что «Сочи» будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Спартаком»

10 августа 2022, 17:24
4

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах клуба в этом сезоне РПЛ.

«Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно.

Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура. Пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул. Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать как можно чаще.

Осенью, после 8-10 туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб», — сказал Нобоа.

  • «Сочи» в прошлом сезоне занял 2-е место в РПЛ.
  • Летом из команды ушел главный тренер Владимир Федотов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Спартак Нобоа Кристиан
Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1660141971
Молодец! Скромно и по делу. Рано ещё прогнозы делать.
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3meeeD
1660142296
Все пишут ,зенит да Спартак за чемпионство. А х...як и кони станут Вообще потеху то будет. Не исключено,что может произойти и так
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alefreddy
1660143833
Правильно есть игроки каждый год кричат о чемпионстве а в итоге 10 место
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bomilazdeshnii
1660152425
Кристиан!!! Респкет и уважение. Я болельщик Сочи. Все слова по делу.
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