Лепсая рассказал, кто планировался капитаном «Динамо» вместо Фомина

Этим летом «Динамо» назначило капитаном Даниила Фомина вместо вратаря Антона Шунина. Однако планировался другой человек.

«Раскрою секрет: Фабиан Бальбуэна изначально планировался капитаном «Динамо» на новый сезон.

Есть высокая вероятность, что парагваец через год вернется», – сказал бывший футбольный функционер Тимур Лепсая.