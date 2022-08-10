Лепсая рассказал, кто планировался капитаном «Динамо» вместо Фомина

Этим летом «Динамо» назначило капитаном Даниила Фомина вместо вратаря Антона Шунина. Однако планировался другой человек.
«Раскрою секрет: Фабиан Бальбуэна изначально планировался капитаном «Динамо» на новый сезон.
Есть высокая вероятность, что парагваец через год вернется», – сказал бывший футбольный функционер Тимур Лепсая.
- Бальбуэна приостановил в июле контракт и ушел в бразильский «Коринтианс».
- Защитник уже выходил в «Динамо» на поле с капитанской повязкой.
- «Динамо» подписало Бальбуэну в 2021 году как свободного агента.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»