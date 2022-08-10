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    Лепсая рассказал, кто планировался капитаном «Динамо» вместо Фомина

    Этим летом «Динамо» назначило капитаном Даниила Фомина вместо вратаря Антона Шунина. Однако планировался другой человек.

    «Раскрою секрет: Фабиан Бальбуэна изначально планировался капитаном «Динамо» на новый сезон.

    Есть высокая вероятность, что парагваец через год вернется», – сказал бывший футбольный функционер Тимур Лепсая.

    • Бальбуэна приостановил в июле контракт и ушел в бразильский «Коринтианс».
    • Защитник уже выходил в «Динамо» на поле с капитанской повязкой.
    • «Динамо» подписало Бальбуэну в 2021 году как свободного агента.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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