Генич рассказал, из-за кого Бальбуэна покинул «Динамо»

Нанял бы чеченов, как Глушаков, быстро бы жене мозги на место вправили, бггг
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему защитник Фабиан Бальбуэна покинул «Динамо», приостановив контракт.
«Почему уехал Бальбуэна? Его жена даже в Лондоне, в одном из лучших городов мира, ныла, что все не так: неудобно, узкие улицы, школы, детям все не то, детям некомфортно, надо уезжать.
В Москве Бальбуэна был полностью счастлив, дети были довольны, ходили в хорошую английскую школу. Снова жена сказала: «Нет, все не то, все не так, надо уезжать». Бальбуэна остался бы, если бы не супруга», – сказал Генич.
- «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
- В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
- Бальбуэна продолжит карьеру в бразильском «Коринтиансе».
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