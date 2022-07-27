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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Генич рассказал, из-за кого Бальбуэна покинул «Динамо»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему защитник Фабиан Бальбуэна покинул «Динамо», приостановив контракт.

    «Почему уехал Бальбуэна? Его жена даже в Лондоне, в одном из лучших городов мира, ныла, что все не так: неудобно, узкие улицы, школы, детям все не то, детям некомфортно, надо уезжать.

    В Москве Бальбуэна был полностью счастлив, дети были довольны, ходили в хорошую английскую школу. Снова жена сказала: «Нет, все не то, все не так, надо уезжать». Бальбуэна остался бы, если бы не супруга», – сказал Генич.

    • «Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.
    • В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
    • Бальбуэна продолжит карьеру в бразильском «Коринтиансе».

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2575

      Радио1000шумеров 48 минут назад

      Нанял бы чеченов, как Глушаков, быстро бы жене мозги на место вправили, бггг

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