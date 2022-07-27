Генич рассказал, из-за кого Бальбуэна покинул «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему защитник Фабиан Бальбуэна покинул «Динамо», приостановив контракт.

«Почему уехал Бальбуэна? Его жена даже в Лондоне, в одном из лучших городов мира, ныла, что все не так: неудобно, узкие улицы, школы, детям все не то, детям некомфортно, надо уезжать.

В Москве Бальбуэна был полностью счастлив, дети были довольны, ходили в хорошую английскую школу. Снова жена сказала: «Нет, все не то, все не так, надо уезжать». Бальбуэна остался бы, если бы не супруга», – сказал Генич.

«Динамо» подписало игрока в прошлом году как свободного агента.

В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.

Бальбуэна продолжит карьеру в бразильском «Коринтиансе».

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