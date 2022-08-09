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  • Быстров: «Увольнение Юрана из «Химок» – бред. Опять какие-то подковерные игры»

Быстров: «Увольнение Юрана из «Химок» – бред. Опять какие-то подковерные игры»

9 августа 2022, 09:06
6

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».

«По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры. Честно говоря, это бред», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

  • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
  • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Химки Быстров Владимир Юран Сергей
Комментарии (6)
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Enter2006
1660026636
Где где, а здесь соглашусь на 100% Абсолютный БРЕД! И вообще нужно запретить играть в клубах сыночкам инвесторов и руководства этого клуба. Пусть в других клубах играют. Эти "Санта Барбары" нах не нужны.
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Вомбат
1660027391
Когда Химки вышли в РПЛ, из команды тут же был уволен спортивный директор. Тогда он сказал так: - Мне не простили выход в РПЛ, потому что в этой лиге существует аудит, и пилить областной бюджет в ней не дадут. За 2 года в команде сменилось 6 спортивных директоров, сейчас седьмой. Та же самая история в Пари НН. Там тоже есть спонсор, но примерно половина бюджета этих команд состоит из областных денег. Думайте сами, почему на смену Кержакову пришел Галактионов, и почему на смену Юрану придет Писарев. И не верьте фейкам про Садыгова, он тут ни при чем.
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jek718875
1660029062
Был бы на месте Юрана Н.Валуев,его бы не уволили
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житель СПб
1660150173
Это не бред. Это иначе называется - в правовых терминах...
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