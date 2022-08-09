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    Быстров: «Увольнение Юрана из «Химок» – бред. Опять какие-то подковерные игры»

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».

    «По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры. Честно говоря, это бред», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +661

      Suvorov51 2 минуты назад

      Хорошо вам в ПРОМКВАСЕ, присосались как пиявки и сосете его и не только его.......

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      Рейтинг: +1251

      jek718875 2 часа назад

      Был бы на месте Юрана Н.Валуев,его бы не уволили

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      Рейтинг: +11612

      Вомбат 2 часа назад

      Когда Химки вышли в РПЛ, из команды тут же был уволен спортивный директор. Тогда он сказал так: - Мне не простили выход в РПЛ, потому что в этой лиге существует аудит, и пилить областной бюджет в ней не дадут. За 2 года в команде сменилось 6 спортивных директоров, сейчас седьмой. Та же самая история в Пари НН. Там тоже есть спонсор, но примерно половина бюджета этих команд состоит из областных денег. Думайте сами, почему на смену Кержакову пришел Галактионов, и почему на смену Юрану придет Писарев. И не верьте фейкам про Садыгова, он тут ни при чем.

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      Рейтинг: +3045

      acor94 > Вомбат 57 минут назад

      Собираются из Химок и Пари НН делать базу для молодёжной сборной?

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      Рейтинг: +661

      Suvorov51 > Вомбат 1 минуту назад

      Ты как будто говоришь о Спартаке

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      Рейтинг: +4093

      Enter2006 3 часа назад

      Где где, а здесь соглашусь на 100%
      Абсолютный БРЕД!
      И вообще нужно запретить играть в клубах сыночкам инвесторов и руководства этого клуба. Пусть в других клубах играют. Эти "Санта Барбары" нах не нужны.

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