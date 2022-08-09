Быстров: «Увольнение Юрана из «Химок» – бред. Опять какие-то подковерные игры»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».

«По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры. Честно говоря, это бред», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».