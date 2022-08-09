Быстров: «Увольнение Юрана из «Химок» – бред. Опять какие-то подковерные игры»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на новость о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».
«По каким-то нелепым причинам клуб меняет тренера. Опять какие-то подковерные игры. Честно говоря, это бред», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
- Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»