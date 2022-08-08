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    «Химки» могут уволить Юрана. Команда идет на седьмом месте в РПЛ

    Будущее Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок» оказалось под вопросом.

    Подмосковный клуб может в ближайшее время расторгнуть контракт с 53-летним специалистом.

    • «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.
    • Юран возглавляет команду с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +19595

      derrik2000 33 минуты назад

      "Инвестором «Химок» называют бизнесмена с делом о личном банкротстве и долгами на 15 млрд. "
      Это "бизнесмен Виктор Воробель.
      Я мыслю так, что увольнением Юрана этот "спонсор" с хохляцкой фамилией убивает двух зайцев:
      1. Насолить российскому футболу за спецоперацию
      2. Существенно поправить своё материальное положение, т. к. теперь игры с участим ФК Химки будут просто продаваться.

      Про первое, может, конечно, я так...от огорчения, но, вот, ВТОРОЕ - к гадалке не ходи.

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      Рейтинг: +24387

      JTherry 34 минуты назад

      по слухам - 1) или Юран по новому контракту денег "много" запросил, 2) или отказался ставить в основу сына Туфана Садыгова...

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      Рейтинг: +660

      Suvorov51 > JTherry 28 минут назад

      А это кто такой ?

      0
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      Рейтинг: +1923

      АЛЕКС 58 42 минуты назад

      В Химках рулят либо дебилы,либо воры.

      4
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      Рейтинг: +2734

      Ziklop 50 минут назад

      в химках петушки рулят, у них задача денег украсть, а Юран за победы и результат рвётся.

      2
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      Рейтинг: +1250

      jek718875 54 минуты назад

      Наверное Селюк подсуетился и подкинул компрамат

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      Рейтинг: +16648

      Cleaner 54 минуты назад

      Юрану была дана команда ВЫВЕСТИ Химки в Пердив, а он седьмое место занимает. НЕПОРЯДОК. Нужно срочно тренера увольнять, а то как с Кержакрвым в НН получится и Химки останутся в РПЛ...

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      Рейтинг: +270

      bomilazdeshnii 55 минут назад

      Что за хрень!!!

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      Рейтинг: +660

      Suvorov51 1 час назад

      Вот чудеса, хотя все может быть, возможно это тайная работа ****, ведь Химки отняли очки, а для них это как серпом по....., вот и началась работа по устранению неугодных

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      Рейтинг: +660

      Suvorov51 > Suvorov51 42 минуты назад

      возможно это тайная робота ****

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      Рейтинг: +19595

      derrik2000 1 час назад

      Опять двадцатьпять...
      Руководство Химок снова наступит на грабли, уволив СПЕЦИАЛИСТА, у которого игрочишки выкладываются на поле на 120 процентов и РУБЯТСЯ с соперниками???
      А назначат снова "рекомендуемого и неконфликтного"???
      Ничему их жизнь в таком случае не учит... (((

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      Рейтинг: +24387

      JTherry 1 час назад

      какие-то странные манипуляции с Юраном в Химках происходят, ему самому не надоело заходить в команду, когда ее спасать надо от вылета в Первую лигу..?

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