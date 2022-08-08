«Химки» могут уволить Юрана. Команда идет на седьмом месте в РПЛ

"Инвестором «Химок» называют бизнесмена с делом о личном банкротстве и долгами на 15 млрд. "
Это "бизнесмен Виктор Воробель.
Я мыслю так, что увольнением Юрана этот "спонсор" с хохляцкой фамилией убивает двух зайцев:
1. Насолить российскому футболу за спецоперацию
2. Существенно поправить своё материальное положение, т. к. теперь игры с участим ФК Химки будут просто продаваться.
Про первое, может, конечно, я так...от огорчения, но, вот, ВТОРОЕ - к гадалке не ходи.
Будущее Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок» оказалось под вопросом.
Подмосковный клуб может в ближайшее время расторгнуть контракт с 53-летним специалистом.
- «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.
- Юран возглавляет команду с февраля 2022 года.