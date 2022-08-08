Агент Николсона прокомментировал возможный переход ямайца из «Спартака» в «Нант»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Нант».

«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет», – сказал Портега.

Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.

Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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