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    Агент Николсона прокомментировал возможный переход ямайца из «Спартака» в «Нант»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Нант».

    «Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет», – сказал Портега.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15649

      Barmaleushka 34 минуты назад

      Не держите нанайца - пусть домой едет .

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n 2 часа назад

      На одном Соболеве не уедем.

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      Рейтинг: +32559

      VVM1964 > R_a_i_n 2 часа назад

      Да чушь полная - не для того покупали, что-бы через полгода отдавать !

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      Рейтинг: +15649

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Не уплывёте .

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Ну вы же плаваете ка-то!!!

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n > VVM1964 1 час назад

      Да и циферки у него красивые.

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