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  • Агент Николсона прокомментировал возможный переход ямайца из «Спартака» в «Нант»

Агент Николсона прокомментировал возможный переход ямайца из «Спартака» в «Нант»

8 августа 2022, 16:50
10

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Нант».

«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет», – сказал Портега.

  • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Спартак Нант Николсон Шамар
Комментарии (10)
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R_a_i_n
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