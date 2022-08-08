Агент Николсона прокомментировал возможный переход ямайца из «Спартака» в «Нант»

Не держите нанайца - пусть домой едет .
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Нант».
«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет», – сказал Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
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