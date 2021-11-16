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    Дэвис отправит доход от ЧМ-2022 на благотворительность

    Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис определился, куда потратит деньги, которые заработает на ЧМ-2022.

    Игрок решил, что весь заработок от турнира направит на благотворительность.

    «Канада приветствовала меня и мою семью и дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить в жизнь мои мечты. Для меня большая честь играть за Канаду, и я хочу отплатить, поэтому я решил, что пожертвую доходы от чемпионата мира в этом году на благотворительность», – написал игрок.

    • 21-летний Дэвис стоит 70 миллионов евро.
    • Канада сыграет в одной группе с Марокко, Бельгией и Хорватией.
    • Это будет дебютный ЧМ для Дэвиса.

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    Источник: твиттер Альфонсо Дэвиса

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