Дэвис отправит доход от ЧМ-2022 на благотворительность

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис определился, куда потратит деньги, которые заработает на ЧМ-2022.

Игрок решил, что весь заработок от турнира направит на благотворительность.

«Канада приветствовала меня и мою семью и дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить в жизнь мои мечты. Для меня большая честь играть за Канаду, и я хочу отплатить, поэтому я решил, что пожертвую доходы от чемпионата мира в этом году на благотворительность», – написал игрок.