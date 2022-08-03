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Дэвис отправит доход от ЧМ-2022 на благотворительность

3 августа 2022, 12:28
1

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис определился, куда потратит деньги, которые заработает на ЧМ-2022.

Игрок решил, что весь заработок от турнира направит на благотворительность.

«Канада приветствовала меня и мою семью и дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить в жизнь мои мечты. Для меня большая честь играть за Канаду, и я хочу отплатить, поэтому я решил, что пожертвую доходы от чемпионата мира в этом году на благотворительность», – написал игрок.

  • 21-летний Дэвис стоит 70 миллионов евро.
  • Канада сыграет в одной группе с Марокко, Бельгией и Хорватией.
  • Это будет дебютный ЧМ для Дэвиса.

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Источник: твиттер Альфонсо Дэвиса
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Бавария Канада Дэвис Альфонсо
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Боратти
1659536622
При одном условии: если доход будет! Гы-гы-гы!
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