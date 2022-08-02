Тедеско стал шестым среди лучших тренеров сезона в Германии по версии Kicker

Издание Kicker опубликовало результаты голосования за лучшего тренера прошлого сезона в Германии.
Победителем стал Кристиан Штрайх, который возглавляет «Фрайбург» – он набрал 276 голосов.
Затем идут Оливер Глазнер («Айнтрахт», 133), Штеффен Баумгарт («Кельн», 65), Урс Фишер («Унион», 55), Юрген Клопп («Ливерпуль», 52) и Доменико Тедеско («РБ Лейпциг», 16).
- Лучшим футболистом сезона в Германии признали Кристофера Нкунку из «Лейпцига».
- Тедеско ранее работал в «Спартаке».
- Глазнер с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.
Источник: Kicker