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    Тедеско стал шестым среди лучших тренеров сезона в Германии по версии Kicker

    Издание Kicker опубликовало результаты голосования за лучшего тренера прошлого сезона в Германии.

    Победителем стал Кристиан Штрайх, который возглавляет «Фрайбург» – он набрал 276 голосов.

    Затем идут Оливер Глазнер («Айнтрахт», 133), Штеффен Баумгарт («Кельн», 65), Урс Фишер («Унион», 55), Юрген Клопп («Ливерпуль», 52) и Доменико Тедеско («РБ Лейпциг», 16).

    • Лучшим футболистом сезона в Германии признали Кристофера Нкунку из «Лейпцига».
    • Тедеско ранее работал в «Спартаке».
    • Глазнер с «Айнтрахтом» выиграл Лигу Европы.

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    Источник: Kicker

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