Чернов рассказал об изменениях в игре «Спартака» при Абаскале

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

– Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

– Для защитника в целом всегда всe предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль – остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь.

С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно.