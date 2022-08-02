Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Чернов рассказал об изменениях в игре «Спартака» при Абаскале

    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

    – Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

    – Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

    – Для защитника в целом всегда всe предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль – остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь.

    С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 турах чемпионата.
    • Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.
    • Москвичи установили клубный рекорд по голам после 3 туров РПЛ.

    Новости по теме
    Вратарь «Чайки»: «Жаль, нет таблетки, аннулирующей мое причастие к «Спартаку» 1
    Канчельскис обратился к Зареме: «Дайте Губерниеву, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком» 2
    «Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга» 14
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97370

      zigbert 56 секунд назад

      Хорошо если все изменения в схеме пойдут на пользу Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16723

      paracetamol 10 минут назад

      Обычно после двух побед, свин выдает 3 поражения. Так что все впереди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3986

      Enter2006 26 минут назад

      Ваноли, Абаскали... Поставьте Юрана! Даже хоффно забегает на 1000% от своих возможностей!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11