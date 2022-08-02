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  • Чернов рассказал об изменениях в игре «Спартака» при Абаскале

Чернов рассказал об изменениях в игре «Спартака» при Абаскале

2 августа 2022, 07:45
5

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. И понятно, что некоторые функции игроков поменялись.

– Лично для вас в игровом плане требования как-то изменились?

– Для защитника в целом всегда всe предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч. Когда играешь не на ноль – остаешься собой недоволен в любом случае. Даже если в итоге побеждаешь.

С тем же «Оренбургом» можно было поинтереснее сыграть, но в итоге, хоть и победили, один мяч все-таки пропустили. Обидно.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 турах чемпионата.
  • Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.
  • Москвичи установили клубный рекорд по голам после 3 туров РПЛ.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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Enter2006
1659418102
Ваноли, Абаскали... Поставьте Юрана! Даже хоффно забегает на 1000% от своих возможностей!
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paracetamol
1659419067
Обычно после двух побед, свин выдает 3 поражения. Так что все впереди!
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zigbert
1659419664
Хорошо если все изменения в схеме пойдут на пользу Спартаку.
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JTherry
1659424029
"С тем же «Оренбургом»... один мяч все-таки пропустили. Обидно..." ...так из-за Мартинса и Чернова пропустили, один начал дриблинг показывать у ворот и мяч отобрали, а второй не успел выбить мяч из-под ног Башича, а тот катнул мяч в угол ворот между ног Чернова, Селихов не видел этого удара...
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