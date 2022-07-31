«Отдаю долг Нетто и болельщикам». Федун – на открытии памятника

Владелец «Спартака» Леонид Федун лично участвовал в открытии памятника Игорю Нетто на «Открытие Арене».

«Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды.

Сегодня я отдаю долг Игорю Нетто, болельщиками. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся», – сказал Федун.