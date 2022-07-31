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    «Отдаю долг Нетто и болельщикам». Федун – на открытии памятника

    Владелец «Спартака» Леонид Федун лично участвовал в открытии памятника Игорю Нетто на «Открытие Арене».

    «Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды.

    Сегодня я отдаю долг Игорю Нетто, болельщиками. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся», – сказал Федун.

    • Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966-й год.
    • В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.
    • В 17:30 по Москве «Спартак» начнет матч 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1872

      Vitaga 38 минут назад

      лучше бы уволил себя от вмешательства в дела клуба оставив за собой лишь финансирование - это было бы лучшим подарком. а памятник тем более такому как Нетто - дело хорошее но выглядит сейчас как пиар ход

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      Рейтинг: +4330

      mopecekca 1 час назад

      аллея памяти -это отличная идея!

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