«Отдаю долг Нетто и болельщикам». Федун – на открытии памятника

Владелец «Спартака» Леонид Федун лично участвовал в открытии памятника Игорю Нетто на «Открытие Арене».
«Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды.
Сегодня я отдаю долг Игорю Нетто, болельщиками. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся», – сказал Федун.
- Нетто выступал за «Спартак» с 1949 по 1966-й год.
- В составе «Спартака» он провел 18 сезонов – это рекорд.
- В 17:30 по Москве «Спартак» начнет матч 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Источник: «Чемпионат»