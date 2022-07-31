«Зенит» забил пять мячей «Локо», «Факел» сыграл вничью с «Динамо», Роналду тренируется с «МЮ» и другие новости дня

РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо», «Зенит» разгромил «Локомотив» – 5:0.

Суперкубок Англии. «Ливерпуль» второй раз подряд победил «Манчестер Сити» и начал сезон с трофея.

Принадлежащий «Спартаку» Лайкин забил «Волге» с центра поля на 96-й минуте.

Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» нашла повод, чтобы не платить». Гендиректор «Локо» – о трансфере Миранчука.

Овечкин назвал российский клуб, который он недолюбливает.

Опухоль яичка у Аллера оказалась злокачественной.

Президент «Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной из-за кричалок фанатов про Путина.

«Челси» выбирает между тремя защитниками после срыва трансфера Кунде.

Три клуба Серии А сделали запрос по Миранчуку.