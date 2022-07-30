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    Президент «Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной из-за кричалок фанатов про Путина

    Президент «Фенербахче» Али Коч сделал заявление о поведении болельщиков команды во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов.

    Турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина после гола украинцев.

    «Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – сказал Коч.

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    Источник: Milliyet

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