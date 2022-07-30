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    Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возобновил тренировочный процесс с командой.

    Фото с сегодняшнего занятия 37-летний футболист опубликовал в соцсетях.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
    • СМИ пишут, что форвард хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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