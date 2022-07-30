Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возобновил тренировочный процесс с командой.
Фото с сегодняшнего занятия 37-летний футболист опубликовал в соцсетях.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
- СМИ пишут, что форвард хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: твиттер Криштиану Роналду