РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3), уступая в два гола к перерыву

В третьем туре РПЛ «Факел» на своем поле отобрал очки у «Динамо».

Для воронежской команды этот матч стал первым домашним за 21 год в высшем российском дивизионе.

«Динамо» благодаря дублю Федора Смолова вело 2:0 по итогам 45 минут, однако во втором тайме «Факел» сумел отыграться – в итоге ничья 3:3.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Смолов (с пенальти), 26; 0:2 – Смолов, 44; 1:2 – Гонгадзе, 46; 2:2 – Акбашев, 47; 2:3 – Черов (в свои ворота), 48; 3:3 – Альшин, 86.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Мастерной, 68), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Мендель, 46), Квеквескири (Шаваев, 74), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39), Макаров (Гладышев, 66; Кутицкий, 85), Захарян, Моро, Смолов, Грулев (Тюкавин, 84).

Предупреждения: Акбашев, 22; Магаль, 64 – Захарян, 72.

Удаление: нет – Захарян, 90+4.

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