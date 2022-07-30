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    РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3), уступая в два гола к перерыву

    В третьем туре РПЛ «Факел» на своем поле отобрал очки у «Динамо».

    Для воронежской команды этот матч стал первым домашним за 21 год в высшем российском дивизионе.

    «Динамо» благодаря дублю Федора Смолова вело 2:0 по итогам 45 минут, однако во втором тайме «Факел» сумел отыграться – в итоге ничья 3:3.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 3:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Смолов (с пенальти), 26; 0:2 – Смолов, 44; 1:2 – Гонгадзе, 46; 2:2 – Акбашев, 47; 2:3 – Черов (в свои ворота), 48; 3:3 – Альшин, 86.

    «Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Мастерной, 68), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Мендель, 46), Квеквескири (Шаваев, 74), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39), Макаров (Гладышев, 66; Кутицкий, 85), Захарян, Моро, Смолов, Грулев (Тюкавин, 84).

    Предупреждения: Акбашев, 22; Магаль, 64 – Захарян, 72.

    Удаление: нет – Захарян, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии24
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      Рейтинг: +5551

      afw13 3 минуты назад

      эпичная перестрелка в Воронеже! матч огонь!

      0
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      Рейтинг: +3583

      Иван Петров 1986 54 минуты назад

      Воронежцы большие молодцы ! ! !

      0
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      Рейтинг: +3977

      mutabor0992 1 час назад

      Факел-мужчины!Вторая ничья с грандом.Уважуха!

      0
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      Рейтинг: +957

      Mr Green 1 час назад

      Обидно, что не попал на матч, хотя проездом в Воронеже, билетов не было в первый же день, даже у перекупов. Но смотреть на игру земляков очень приятно.

      3
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      Рейтинг: +2078

      prtcs 1 час назад

      Молодцы!!!

      4
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      Рейтинг: +19501

      derrik2000 1 час назад

      Факел УЖЕ не удивил, поскольку из матча в матч показывает зрелищную атакующую игру, и только где-то невезение, где-то волнение игроков ПОКА не позволяет команде добиваться побед.
      Победы придут.
      Главное, что есть ИГРА, которая нравится зрителям.
      А в Динамо, мне кажется, после ухода Шварца какая-то "искорка" пропала.
      Жаль.

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      Рейтинг: +1479

      ab15488 1 час назад

      Громадной ошибкой было бы не допустить Факел в РПЛ. Хрен с ним со стадионом, но команда реально ХОЧЕТ играть в футбол, а горожане хотят на это смотреть. Воронеж - с отличной игрой

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      Рейтинг: +2008

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Факел удивляет. Матч огонь.

      5
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      Рейтинг: +662

      Suvorov51 2 часа назад

      Да матч учень удался, было приятно смотреть, а вот в факеле наёмников нет и это радует, а сейчас посмотрел состав помойки одни наёмники, это не укор, просто сравнение

      3
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      Рейтинг: +69228

      insider_retro 2 часа назад

      Земляки красавцы! Жаль не смог посмотреть игру...
      Факел не тлеет, а горит!

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