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  • РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3), уступая в два гола к перерыву

РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо» (3:3), уступая в два гола к перерыву

30 июля 2022, 16:58
28

В третьем туре РПЛ «Факел» на своем поле отобрал очки у «Динамо».

Для воронежской команды этот матч стал первым домашним за 21 год в высшем российском дивизионе.

«Динамо» благодаря дублю Федора Смолова вело 2:0 по итогам 45 минут, однако во втором тайме «Факел» сумел отыграться – в итоге ничья 3:3.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Смолов (с пенальти), 26; 0:2 – Смолов, 44; 1:2 – Гонгадзе, 46; 2:2 – Акбашев, 47; 2:3 – Черов (в свои ворота), 48; 3:3 – Альшин, 86.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Мастерной, 68), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Мендель, 46), Квеквескири (Шаваев, 74), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39), Макаров (Гладышев, 66; Кутицкий, 85), Захарян, Моро, Смолов, Грулев (Тюкавин, 84).

Предупреждения: Акбашев, 22; Магаль, 64 – Захарян, 72.

Удаление: нет – Захарян, 90+4.

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Первый домашний матч «Факела» в РПЛ за 21 год: фанаты уже заполнили большую часть стадиона и устроили шоу

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо
Комментарии (28)
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DeStar
1659189562
великолепный матч!!! ФУтбол в рпл существует!
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Тазит
1659189774
Фееричное возвращение. Прям футбол из моего детства, страстный, бескомпромиссный...
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АЛЕКС 58
1659190188
Вот это молодцы ребята! Два пеналя и автогол не сломили,бились до конца!
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JTherry
1659190444
Нагучев говорил, что Факел не достоин с недостроенным стадионом играть в РПЛ...)) а оно вон как получается, Факел хорош: и стадион достроили и какую игру показали с динамо, во втором тайме просто прижали к воротам Шуни и отыгрались с 0:2, ни разу не бросив играть, проигрывая по ходу матча... очень понравились Аппаев и Акбашев, отличный матч..!!! днище, Воронеж хрен догонишь..!!!))
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insider_retro
1659190606
Земляки красавцы! Жаль не смог посмотреть игру... Факел не тлеет, а горит!
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664
1659190982
Факел удивляет. Матч огонь.
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ab15488
1659191274
Громадной ошибкой было бы не допустить Факел в РПЛ. Хрен с ним со стадионом, но команда реально ХОЧЕТ играть в футбол, а горожане хотят на это смотреть. Воронеж - с отличной игрой
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prtcs
1659192503
Молодцы!!!
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Mr Green
1659192646
Обидно, что не попал на матч, хотя проездом в Воронеже, билетов не было в первый же день, даже у перекупов. Но смотреть на игру земляков очень приятно.
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zigbert
1659209400
При счете 2:0 казалось дело сделано и Динамо легко победит но на удивление Факел не сдался и сумел спасти матч к радости многочисленных зрителей. В обороне у Динамо пока есть проблемы.
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